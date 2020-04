26 apr 2020 19:49

“METTI LA GAMBA SU DI ME, CHE TI PIACE” – URLA E PROPOSTE PICCANTI DURANTE UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE A BARLETTA. LA RIUNIONE IN VIDEO CONFERENZA A UN CERTO PUNTO VIENE INTERROTTA DA GEMITI, SORRISI E IMBARAZZO TRA I PARTECIPANTI – IN MOLTI HANNO PUNTATO L’INDICE VERSO UN ASSESSORE CHE… - VIDEO