“MI ACCUSANO DI UCCIDERE I BAMBINI E MINACCIANO DI SPARARE NELLA PANCIA A ME, AI MIEI FIGLI” - IL VIROLOGO PREGLIASCO RACCONTA COSA VUOL DIRE FINIRE NEL MIRINO DEI NO-VAX: “È STATO UN CRESCENDO DI MINACCE E INSULTI SUI SOCIAL. SU UN CANALE TELEGRAM NO VAX HANNO ANCHE AVUTO LA BELLA IDEA DI METTERE IL MIO NUMERO DI TELEFONO, DOVE ADESSO RICEVO CHIAMATE MINACCIOSE GIORNO E NOTTE: MI INSULTANO, DICENDO CHE SANNO DOVE ABITO, CHE VERRANNO A UCCIDERCI…”

Paolo Russo per “la Stampa”

Oramai ci ha fatto l'abitudine a veder passare sotto casa una volante della polizia o una pattuglia dei carabinieri. Ma Fabrizio Pregliasco, una delle «virostar» più note della tv, questa volta si è spaventato sul serio quando all'Università Statale di Milano, dove insegna, si è visto recapitare una busta con proiettile e minacce di morte per lui e la sua famiglia. «Oramai faccio attenzione quando sono per strada. Mi guardo in giro».

La paura insomma c'è.

«Ma rifarei tutto», assicura e rassicura, prevedendo un calo dei contagi con la bella stagione.

Professore, cosa c'era scritto nella lettera?

«Mi accusano di uccidere i bambini a causa del vaccino anti-Covid, secondo loro neurotossico. E poi minacciano di sparare nella pancia a me, ai miei figli e ai miei familiari».

Cos' ha provato quando l'ha ricevuta?

«In verità è arrivata al laboratorio di virologia quando io non c'ero. L'ha presa uno dei miei collaboratori che si è insospettito quando ha visto che aveva una forma strana. Temeva contenesse una fiala contaminata. Certo, sono cose che alla fine un po' ti turbano».

L'avevano già minacciata?

«Guarda caso proprio la sera prima ero stato due ore alla Digos per aggiornare una vecchia denuncia. Ultimamente è stato un crescendo di minacce e insulti sui social. Su un canale Telegram No Vax hanno anche avuto la bella idea di mettere il mio numero di telefono, dove adesso ricevo chiamate minacciose giorno e notte. Qualcuno l'ha fatta pure in chiaro».

Scusi, la chiamano per dirle cosa?

«Per insultare o dirmi che sanno dove abito io e dove i miei cari, che verranno a ucciderci. Devo dire che la situazione è peggiorata quando è stato introdotto il Super Green Pass e le altre restrizioni per i non vaccinati. È stato un momento di rottura che ha finito per esacerbare gli animi».

Sta dicendo che i No Vax non andavano discriminati?

«No, no. Quelle misure andavano prese perché quelli che rivendicano la libertà di scelta ignorano o fingono di ignorare che così ledono quella di chi non risponde adeguatamente ai vaccini perché molto in là con gli anni o con un sistema immunitario compromesso. Persone che rischiano tanto».

C'è qualcos' altro che ha contribuito ad esacerbare gli animi?

«Qualche responsabilità ce l'hanno anche i cattivi maestri, che senza conoscenze scientifiche sono andati in tv a inculcare dubbi e paure sui vaccini solo per mettersi in mostra. Ma c'è anche un'invidia sociale diffusa. Uno recentemente mi ha detto: "adesso che non c'è più il virus vieni farmi da dog sitter". Non sa quante volte sento dire "chissà quanto ci ha guadagnato andando in tv"».

Ci ha guadagnato?

«Ma quando mai. Insegno medicina preventiva e quindi anche educazione alla salute. Fa parte del mio lavoro. E poi, guardi, una certa notorietà mediatica l'avevo anche prima del Covid perché sono trent' anni che mi occupo di virus respiratori».

Sua moglie e i suoi figli cosa le dicono?

«Chi te lo fare? Ma io rispondo che ne vale la pena».

Lei tempo fa è pure andato a una manifestazione No Vax per cercare di ragionare con loro...

«Sì, ma è stato come sbattere contro un muro. Hanno rifiutato di parlarmi, dicendo che tanto ero colluso mentre loro attingevano alle fonti di informazione scientifica libera. Chissà poi quali sono».

Dica la verità, ma il jingle «vaccinatevi» con Crisanti e Bassetti lo rifarebbe?

«Perché no. Era un tentativo di umanizzare il messaggio con le nostre stecche».

Torniamo alle cose serie. Di questa alzata di testa del virus dobbiamo preoccuparci?

«I dati epidemiologici sono positivi, anche se una ripresa dei contagi in questi ultimi giorni c'è stata. Ma credo dipenda sia dal meteo ancora rigido, che favorisce la trasmissione dei virus respiratori, sia dal liberi tutti che ha accompagnato la discesa dei casi e dell'Rt. Se non altro Omicron ci sta facendo il servizio di alzare il numero delle persone immunizzate. Con l'arrivo delle temperature miti prevedo un'estate serena».

E in autunno?

«Nuove ondate ne avremo, perché con il passare del tempo cala la protezione da vaccino e malattia. Ma grazie alla immunizzazione diffusa saranno onde meno alte».

Intanto si parla di togliere il Super Green Pass dal 1° aprile, almeno all'aperto...

«La situazione ci consente di chiudere la fase di emergenza. Ma le riaperture devono essere progressive. Quindi va bene togliere il Green Pass all'aperto, ma per ora teniamolo al chiuso insieme alle mascherine. Altrimenti rischiamo di fare come in Gran Bretagna dove dopo aver aperto i rubinetti di colpo i contagi sono raddoppiati a quota 60 mila. Fino ad ora la via italiana della gradualità si è rivelata vincente. Non vedo perché dovremmo abbandonarla».

