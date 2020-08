“MI CHIESE DI SCRIVERE UNA CANZONE INQUIETANTE PER IL 40ESIMO COMPLEANNO DI EPSTEIN” – CHRISTOPHER MASON, AMICO DELL’APE REGINA GHISLAINE MAXWELL, RIVELA DI ESSERSI ESIBITO AL PARTY DEL PEDOFILO: “LEI MI DISSE DI INSERIRE DEI PASSAGGI STRANI: SI FACEVA RIFERIMENTO ALLE EREZIONI DI 24 ORE DI EPSTEIN E ALLE STUDENTESSE CHE AVEVANO UNA COTTA PER LUI. DOVEVA VENIRNE FUORI COME UN OGGETTO DI LUSSURIA E…”

DAGONEWS

ghislaine maxwell e christopher mason

Un amico di Ghislaine Maxwell ha rivelato i dettagli di una “inquietante” canzone che gli è stata commissionata da Ghislaine Maxwell per il party per il 40esimo compleanno di Jeffrey Epstein.

Christopher Mason, 54 anni, che vive a Manhattan, scrive canzoni satiriche e dopo l'incontro con Maxwell nel 1989, gli venne chiesto di esibirsi al party del pedofilo milionario dove cantò una canzone in cui si “parlava di erezioni che duravano 24 ore” e di “scolarette che avevano una cotta per Epstein”.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

«Mi presento, mi siedo in mezzo alla stanza a gambe incrociate con il completo di Karate di Epstein che Ghislaine mi aveva chiesto di indossare. Era studiato in modo da farlo andare di matto quando mi avesse visto vestito in quel modo. In questa stanza, c'era un'atmosfera da club con gentiluomini che si godevano la reciproca compagnia. A pensarci a posteriori è stato tutto molto inquietante.

christopher mason

Per scrivere i miei versi prendo informazioni sulla persona facendo domande in giro, ma Ghislaine mi disse che non dovevo parlare con nessuno di quello che stavo facendo. Mi venne chiesto di inserire nella canzone dei versi in cui si diceva che Epstein aveva erezioni di 24 ore e che le sue studentesse avevano una cotta per lui».

ghislaine maxwelle jefferey epstein

Poi Christopher si è soffermato sul rapporto perverso che legava Ghislaine a Epstein: «Era come se fosse diventato un padre da cui ricevere approvazione. Lei era la sua preferita e avrebbe fatto qualsiasi cosa per compiacerlo». Secondo Christopher, Ghislaine ha incontrato Epstein dopo che si era trasferita in un "modesto" appartamento con una camera da letto a New York: «Dopo averlo incontrato per lei è cambiato tutto. Nella sua vita erano tornati aerei privati e yacht».

