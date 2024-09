“MI FACEVA PAURA E QUELLA MATTINA NON GLI HO RISPOSTO” – L’INQUIETANTE RIVELAZIONE DI DIANA SCHIVARDI, LA FIGLIA DI NADIA BENGALA: LA RAGAZZA, CONDANNATA A UN ANNO E DIECI MESI PER UN MALDESTRO TENTATIVO DI FURTO, ERA FINITA NEL MIRINO DI GIANDAVIDE DE PAU, L’UOMO CHE IN MEZZA MATTINATA HA UCCISO TRE DONNE A PRATI, A ROMA – IL RACCONTO CHOC DI SCHIVARDI: “RACCONTAVA COSE STRANE TIPO CHE ALCUNE PERSONE POSSONO PORTARE LE RAGAZZE IN BARCA, COSÌ DA POTERLE FAR SPARIRE IN MARE SENZA PROBLEMI…”

Diana Schivardi la figlia di nadia bengala

Estratto dell'articolo di Andrea Ossino per www.repubblica.it

Diana Schivardi non era semplicemente entrata in contatto con Giandavide De Pau. La figlia dell’ex Miss Italia Nadia Bengala ha rischiato di essere l’ennesima vittima dell’ex autista del boss Michele Senese, l’uomo che il 17 novembre a ucciso tre donne in mezza mattinata, a Prati.

De Pau, prima di contattare Li Yanrong, Xiuli Guo e Martha Lucia Torres Castano, aveva composto un altro numero, voleva incontrare un’altra persona: Diana Schivardi.

Per questo motivo il tribunale ha chiesto di ascoltarla. Anche se i medici lo sconsigliano. La ragazza è infatti in cura da quando è stata fermata dopo un maldestro tentativo di furto, una macchina terminato con una condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione.

giandavide de pau

[…] Diana Schivardi deve confermare quanto raccontato il 30 novembre del 2022, poco dopo il triplice femminicidio, a proposito di De Pau. «L’ho conosciuto tre anni fa…mi ha contattato telefonicamente e ci siamo incontrati a casa sua sulla Balduina, in zona Monte Mario», ha detto. La ragazza è rimasta colpita: lui le aveva mostrato una sua foto, trasmessa al telegiornale, «per farmi capire che era una persona con la quale era meglio non scherzare». «È un tipo strano – ha detto alla polizia - non mi piace, mi fa paura. Con fare minatorio raccontava cose strane tipo che alcune persone se vogliono possono portare le ragazze in barca, così da poterle far sparire in mare senza problemi»

NADIA BENGALA CON LA FIGLIA DIANA SCHIVARDI

La figlia dell’ex miss Italia lo ha incontrato due volte. Poi è stata contattata la notte del 16 novembre, e ancora il 17, il giorno del delitto. «Mi ha chiesto di andare da lui….non ho accettato l’invito e ho bloccato il suo contatto sul telefonino perchè è una persona che non mi piace, non mi fido di lui» […]

GIANDAVIDE DE PAU IN VIA RIBOTY RIPRESO DALLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA giandavide de pau in via riboty a roma 1 giandavide de pau in viadurazzo a roma 2 giandavide de pau in via riboty a roma