“MI HA CHIESTO DI FARE SESSO A TRE CON UNA PROSTITUTA” – NUOVA UDIENZA E NUOVE ACCUSE CONTRO HARVEY WEINSTEIN. L'ATTRICE NATASSIA MALTHE, 48 ANNI, HA RACCONTATO COME IL PRODUTTORE L’ABBIA VIOLENTATA PER POI PROPORLE UN’ORGIA: “DOVEVO CONSEGNAGLI UN CD CON UN PROVINO E L’HO TROVATO CON UNA PROSTITUTA CHE LE FACEVA SESSO ORALE. IO HO RIFIUTATO DI UNIRMI A LORO DUE CHE HANNO CONTINUATO A RIDERE DEL MIO IMBARAZZO E…”

DAGONEWS

natassia malthe 3

Altro giorno, nuova udienza. L'attrice Natassia Malthe, 48 anni, ha raccontato come Harvey Weinstein abbia cercato di costringerla ad avere un rapporto a tre con lui e una "prostituta" in un hotel nel 2008.

La modella e attrice ha raccontato come Weinstein l'abbia attirata nella sua stanza d'albergo con la scusa di farle consegnare un nastro per un provino.

Ma quando è arrivato lo ha trovato impegnato in un rapporto orale con una prostituta e i due cercarono di attirarla in un'orgia.

harvey weinstein

Ha descritto la pressione della situazione, dicendo che Weinstein la teneva in pugno, perché sapeva che, se non avesse assecondato le sue avance, la sua carriera sarebbe finita.

Durante la testimonianza, Malthe ha anche raccontato come Weinstein l'avesse precedentemente violentata in un hotel all'inizio dello stesso anno, per poi invitarla a fare un provino per uno dei suoi film il giorno successivo.

natassia malthe 2

Malthe ha raccontato che Weinstein stava pensando di scritturarla per un film , dopo mesi di lezioni di canto e di esercitazioni, ha registrato la sua voce e lo ha informato via e-mail che voleva inviargli un provino.

Ha chiarito che voleva inviargli un cd invece di consegnarlo di persona per evitare di vederlo, visto che solo pochi mesi prima lui l'aveva violentata.

Weinstein, tuttavia, disse che voleva che il campione gli fosse consegnato di persona e, nella sua e-mail, ha insistito affinché lei lo portasse alla sua assistente al Peninsula Hotel di New York.

natassia malthe 1

Malthe ha raccontato che nell'e-mail Weinstein le aveva accennato a un rapporto a tre, ma lei gli aveva risposto che non voleva fare "sesso a tre" con lui.

Malthe ha raccontato di aver accettato di consegnare il CD all'hotel, ma che quando è arrivata l'assistente di Weinstein si è rifiutata di prenderlo e ha insistito per consegnarlo a Weinstein di persona.

«Mi ha ingannato per farmi entrare nel suo hotel. All'improvviso mi sono ritrovata nella sua stanza d'albergo» ha detto.

Malthe scoppiò in lacrime ricordando la prostituta "e le sue gambe magre”: «Stavano cercando di convincermi a fare una cosa a tre con loro. E io avevo già detto che non volevo».

harvey weinstein

Malthe ha raccontato che pochi mesi prima dell'incontro, Weinstein l'aveva violentata dopo aver bussato alla porta della sua camera d'albergo nel cuore della notte, chiedendo di entrare.

«Era lì in piedi. Sembrava che fosse stato da qualche altra parte, non aveva un aspetto ordinato. È entrato come una furia – ha detto - Ha detto che nessuno può diventare una star se non passa attraverso di me. Ero così spaventata da quest'uomo, aveva così tanto potere.. incarnava il mondo del cinema.

natassia malthe

Non sapevo cosa fare in questa situazione e mi sono completamente bloccata- Si è tolto i pantaloni, mi ha spinto sul letto e mi è salito sopra e mi ha penetrato. Non è durato molto perché non ho avuto alcuna reazione, ho fatto finta di niente. Si è alzato ed ha finito da solo. Ha eiaculato nella sua mano». Weinstein ha poi lasciato la stanza d'albergo. Il giorno dopo ho trovato un copione ad attenderla nella sua stanza.

natassia malthe

Harvey Weinstein con un deambulatore al processo processo weinstein harvey weinstein 3 weinstein harvey weinstein 1 harvey weinstein harvey weinstein 2 harvey weinstein