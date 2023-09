“MI HA SPUTATO ADDOSSO E SI È SOFFIATO IL NASO SU DI ME” – ANCORA GUAI PER MARILYN MANSON, CONDANNATO A VENTI ORE DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E A UNA MULTA DI 1400 EURO PER AVER USATO UNA POVERA VIDEOMAKER COME FAZZOLETTO - LA DONNA SI È DOVUTA ALLONTANARE DAL PALCO DEL CONCERTO CON LE MANI SPORCHE DI MUCO MENTRE IL CANTANTE OSSERVAVA LA SCENA E SGHIGNAZZAVA – MA ORA LEI LO HA DENUNCIATO E…

Marilyn Manson è stato condannato a venti ore di lavori socialmente utili e a una multa per essersi soffiato il naso addosso alla videomaker Susan Fountain durante un concerto del 2019 nel New Hampshire.

Manson dovrà pagare una multa di circa 1.400 dollari, informare la polizia locale di eventuali spettacoli nel New Hampshire per i prossimi due anni e dare prova del suo servizio alla comunità entro il 4 febbraio 2024.

[…] Manson si è avvicinato alla videomaker nell'area del palco, ha avvicinato il viso alla telecamera e le ha sputato addosso. La donna è stata colpita con la saliva su entrambe le mani. Il rocker si è poi avvicinato di nuovo a lei, prima di soffiarsi il naso sulle braccia e sulle mani. Manson "soffia una notevole quantità di muco a Fountain", ha detto nella dichiarazione giurata un sergente di polizia che ha esaminato le riprese video del concerto. Poco dopo nel video si vede Manson "indicare e ridere di Fountain mentre scende e si allontana", ha continuato il sergente.

"La cosa più disgustosa della mia vita"

Fountain non era in tribunale, ma ha presentato una dichiarazione letta ad alta voce. "Sono una professionista e lavoro in questo settore da 30 anni. Ho lavorato per molte aziende e in tutti gli anni in cui ho lavorato con le persone non sono mai stato umiliata o trattata nel modo in cui mi ha trattata l'imputato", si legge.

"Sputarmi e soffiare il naso è stata la cosa più disgustosa che un essere umano abbia mai fatto. Capisco che non si trattasse di una grossa accusa penale, ma spero che l'imputato possa ricevere una sentenza che lo faccia riflettere due volte prima di fare di nuovo qualcosa del genere".

