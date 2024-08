“MI HANNO ACCERCHIATO, SPUTATO ADDOSSO E TIRATO I CAPELLI” – IL PERFORMER THÉO FLASCH HA RACCONTATO SUI SOCIAL DI ESSERE STATO AGGREDITO ALL’USCITA DI UNA DISCOTECA DI GALLIPOLI: “MA COS’HA QUESTA GENTE CHE NOTA UN ARTISTA TRUCCATO E GLI SI SCAGLIA ADDOSSO PER RIDICOLIZZARLO. ERANO IN DIECI, MI HANNO DETTO DI SPARIRE, MA IO NON AVEVO FATTO NULLA” – ALLA FINE FLASCH SAREBBE STATO DIFESO DALLA SICUREZZA E…

(ANSA) - L'artista e performer Théo Flasch sarebbe rimasto vittima di un'aggressione omofoba all'uscita di una discoteca della zona di Baia Verde, a Gallipoli (Lecce). E' lo stesso artista a denunciarlo sui social, pubblicando una storia in cui scrive: "Ma cos'ha questa gente che da un'uscita di una discoteca, nota un artista truccato, per scagliarsi contro per ridicolizzare, per sputare, tirare i capelli, addossarsi in dieci, scattare foto, pronunciare di sparire, senza aver commesso nulla, senza aver il tempo di evitare la massa, accerchiato, senza essere ascoltato".

Il performer dice di essere stato "difeso dalla sicurezza e costretto ad andare via". La denuncia social è stata ripresa da Salento Pride Aps, che in una nota manda "un caloroso abbraccio" a Théo: "Non lasciarti scalfire da questa vile aggressione e vivi la tua vita come tu desideri: lottando, celebrando e trasformando con il tuo estro e artisticità. Speriamo che le persone autrici di questo attacco possano essere individuate."

