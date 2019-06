“MI HANNO CRITICATO PERCHÉ HO FATTO LA CHEMIO…” - L’ATTRICE SABRINA PARAVICINI, UNO DEI VOLTO DI “UN MEDICO IN FAMIGLIA”, HA RACCONTA LA SUA LOTTA CONTRO IL CANCRO E HA RIVELATO DI AVER RICEVUTO LE BACCHETTATE DEI SOLITI SOLONI DELLA RETE: “MI HANNO DETTO CHE…”

Da “Libero quotidiano”

L'attrice Sabrina Paravicini, nota al grande pubblico per aver interpretato l' infermiera Jessica nella prima stagione della serie televisiva "Un Medico in Famiglia", da qualche mese sta lottando contro il cancro: una battaglia che la donna porta avanti con la schiena dritta e che a quanto pare sta vincendo. Il tumore, stando a quanto si apprende, è in remissione. E, a proposito della chemio, Sabrina si è imbattuta anche in qualche critica. A chi la ha accusata di distruggere il suo corpo ha replicato: «La chemio è offensiva e orribile ma è l' unica cura certa e protocollata... Ci ho anche provato a pensare di fare qualcosa di alternativo, non potevo permettermi di perdere neppure un mese, figuriamoci un anno per sperimentare».

