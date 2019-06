“MI HANNO SCRITTO ANCHE UN PAIO DI GIOCATORI DEL LIVERPOOL” – PARLA KINSEY WOLANSKI, LA BONONA CHE HA FATTO INVASIONE DI CAMPO DURANTE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE –LA MODELLA CALIFORNIANA CON LA PASSERELLA A CHIAPPE SGUAINATE HA GUADAGNATO CIRCA 3,5 MILIONI DI EURO E ALTRETTANTI FOLLOWERS, E HA RIVELATO RETROSCENA PICCANTI: “NON HO RISPOSTO, HO GIÀ UN FIDANZATO. UN GIOCATORE MI HA MANDATO DEGLI EMOJI CON IL CUORE, UN ALTRO CHE…” – VIDEO + FOTOGALLERY BOMBASTICA

C'è chi per un'invasione di campo finisce dietro le sbarre e c'è chi, più fortunato, se la cava pagando una lauta multa. Ma se ti chiami Kinsey Wolanski, allora, è tutto più semplice e finisce che il folle gesto di esibizionismo allo stato puro ti faccia entrare nelle tasche la bellezza di 3,5 milioni di euro.

La modella californiana è tornata sull'episodio della "passerella" nel Wanda Metropolitano di Madrid durante la finale di Champions League rivelando a The Sun di aver ricevuto, oltre all'ingente somma di denaro citata poc'anzi, anche le avances di alcuni giocatori del Liverpool, rimasti evidentemente estasiati dalla sua corsa in body sul rettangolo verde: "Non voglio fare nomi, ma posso dirvi che un paio di giocatori del Liverpool mi hanno inviato dei messaggi dopo la mia invasione.

Uno mi ha mandato degli emoji col cuore, mentre un altro mi ha scritto: 'Ti ho vista alla partita. Onestamente non sapevo nemmeno chi fossero fino a quando non ho guardato i loro profili. Non ho risposto anche perché ho già un fidanzato".

