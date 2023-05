“MI HANNO VIOLENTATO IN BAGNO” – SABATO SERA UNA RAGAZZA AMERICANA SAREBBE STATA STUPRATA IN UNA DISCOTECA A MILANO. LA POVERETTA È STATA VISTA DA UN BUTTAFUORI MENTRE SANGUINAVA DALLE PARTE INTIME VAGANDO STORDITA NEL LOCALE – LA GIOVANE ERA TALMENTE UBRIACA CHE NON È RIUSCITA A PARLARE CON LA POLIZIA, MA ALLE SUE AMICHE AVREBBE CONFESSATO DI ESSERE STATA VIOLENTATA – LA RAGAZZA È STATA PORTATA ALL’OSPEDALE…

La ragazza esce dal locale. Non si regge in piedi, barcolla. Cade davanti a un addetto della security della discoteca Tocqueville vicino a corso Como. Sono le quattro e mezza di notte. Ha i vestiti imbrattati di sangue nella zona del bassoventre. Ha una ferita nelle parti intime. I buttafuori provano a chiederle cosa sia successo. Lei fatica a rispondere. Era nel locale insieme a due amiche. Hanno bevuto tanto, troppo. Capisce poco l’italiano. Ma a causa dell’alcol fatica anche a scambiare qualche parola in inglese con gli agenti.

Ha 19 anni e vive negli Stati Uniti. A Milano c’è arrivata solo per il weekend, dalla Toscana insieme alle due amiche: «A fare serata». La sua notte milanese potrebbe però aver preso una piega bruttissima. O almeno questo è il sospetto degli investigatori della polizia che quando arrivano in via Tocqueville insieme a un’ambulanza del 118 decidono di inviare la ragazza al Soccorso violenza sessuale della clinica Mangiagalli, l’hub milanese per i casi di abusi. […]

Nelle poche parole che la polizia riesce a capire prima del ricovero alla Mangiagalli, la 19enne e le amiche fanno riferimento ai bagni del locale. Ad un’amica avrebbe infatti farfugliato di essere stata violentata nel bagno. […]