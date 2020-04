“MI MANCA IL MIO PAESE PREFERITO, MI MANCA LA MIA CASA IN TOSCANA” – VIDEOMESSAGGIO DI STING CHE DEDICA ALL'ITALIA LA CANZONE “THE EMPTY CHAIR”, INTRODUCENDO LA BALLATA IN UN ITALIANO SGANGHERATO: “PER ORA SONO LIBERO DAL VIRUS MA COME VOI STO A CASA PER TENERE LA MIA FAMIGLIA E I MIEI AMICI AL SICURO. SO QUANTO L’ITALIA CONTINUA A SOFFRIRE E…” - VIDEO

Da oggi anche Sting, e ce lo saremmo aspettato anche prima visto che nel nostro Paese vive buona parte dell’anno, fra gli artisti che hanno dedicato un pezzo all’Italia e gli italiani che stanno soffrendo per il Covid_19.

Prima di lui Pearl Jam, Brian May, i R.E.M. e gli U2, hanno scritto e dedicato poesie in musica sull’argomento ma ora, quello che l’ex Police definisce il suo “Paese preferito” ha il bene di vedersi dedicato uno dei brani del suo repertorio, «rivolto in particolare alle persone care che ci mancano». Sting ha deciso di veicolare questo suo messaggio tramite il produttore tv Pascal Vicedomini, che sulla sua pagina Facebook ha condiviso la clip di Sting, ringraziando il musicista e con lui la moglie Trudie Styler scrivendo queste parole: «Grazie Sting e Trudie per questo esclusivo messaggio d’amore per l’Italia.

La vostra vicinanza al nostro paese e alla nostre gente ci tocca il cuore». Sting introduce così “The Empty Chair”, il brano che ha scelto di dedicarci: «Salve a tutti, miei amici italiani. Sono in Inghilterra, per ora libero dal virus ma come voi sto a casa per tenere la mia famiglia e i miei amici al sicuro. So quanto l’Italia ha sofferto e continua a soffrire.

Guardo le notizie ogni giorno e mi rendo conto che quanto è successo in Italia adesso sta accadendo in tutto il mondo. Mi mancate tutti. Mi manca il mio paese preferito. Mi manca la mia bella casa in Toscana. Sono sicuro che in questo momento terribile molti di voi si sono separati da quelli che amano. Questa canzone parla delle persone care che ci mancano, di chi non può tornare a casa e così lasci al tuo tavolo una sedia vuota per ricordarli».

“The Empty Chair” è stata scritta da Sting insieme al produttore J. Ralph e pubblicato sia come singolo estratto dalla colonna sonora del documentario del 2016 “Jim: The James Foley Story” e in una nuova versione nell’ultimo album “57th & 9th".

Sting è proprietario in Toscana della tenuta “Il Palagio”, tra Firenze e Arezzo, per l’esattezza a Figline Valdarno dove produce olio e vino. Sting, se le cose non cambieranno, ha in programma un concerto italiano a Parma il 23 luglio. Ma sarà possibile?

