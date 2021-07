“MI ODIANO I NEOFASCISTI E ANCHE I VETEROCOMUNISTI: PENSO DI ESSERE NEL GIUSTO” - BURIONI SI SCUSA PER IL TWEET IN CUI DEFINIVA “SORCI” I NO-VAX (“NON LO RISCRIVEREI”), MA POI RINTUZZA LE POLEMICHE: “CHE UNO FINISCA RICOPERTO DI INSULTI PERCHÉ DICE CHE BISOGNA VACCINARSI È ROBA DA NON CREDERE NEL 2021, DOPO QUELLO CHE ABBIAMO PASSATO” - IL CODACONS CHIEDE LA SUA RADIAZIONE DALL’ALBO, GLI HATER LO MASSACRANO DANDOGLI DEL NAZISTA…

1 - “CHIEDIAMO LA RADIAZIONE DALL’ALBO PER ROBERTO BURIONI” – IL CODACONS PREPARA UN ESPOSTO URGENTE ALL’ORDINE DEI MEDICI CONTRO IL VIROLOGO PER IL TWEET IN CUI DEFINIVA “SORCI” I NO-VAX: “E' GIUSTO SPINGERE I CITTADINI A VACCINARSI, MA QUANTO HA SCRITTO È OGGETTIVAMENTE DISGUSTOSO, POICHÉ UN MEDICO E UN DIVULGATORE SCIENTIFICO NON PUÒ DEFINIRE RATTI I CITTADINI CHE NON SI VACCINANO, NÉ AUGURARE LORO MALI COME GLI ARRESTI DOMICILIARI”

2 - «CHIUSI IN CASA COME SORCI». UN CASO IL TWEET DI BURIONI

Roberta Scorranese per il "Corriere della Sera"

Roberto Burioni la vuole chiudere così: «Certamente quel tweet non lo riscriverei, perché qualcuno si è sentito offeso». È un eufemismo, viste le migliaia di insulti arrivati al professore di Virologia del San Raffaele di Milano dopo il tweet più contestato degli ultimi giorni.

Che dice, testualmente: «Propongo una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti a Netflix per quando, dal 5 agosto, saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci». Burioni si riferisce a quelli che non avranno il green pass perché non vaccinati. Sarà stato per il tono sarcastico, sarà stato quel «sorci» un poco ardito, fatto sta che è dal 23 luglio che su Twitter non si parla d'altro o quasi.

Il professore, impegnato da anni nella divulgazione scientifica che dimostra l'efficacia dei vaccini (non solo quelli contro il Covid-19), non risparmia mai la sua ironia puntuta sui social network, ma stavolta la reazione è stata particolarmente violenta. Il commento più gentile: «Sarebbe lei il sorcio da laboratorio in qualità di cavia per le case farmaceutiche».

Quello più inquietante: «Questo tweet ha un che di hitleriano». C'è stato naturalmente chi ha evocato un provvedimento disciplinare e così, puntuale come la risalita dei contagi dopo le riaperture, è arrivata la reazione del Codacons, che ha annunciato di avere in preparazione un esposto all'Ordine dei medici contro lo scienziato per chiederne la radiazione.

Burioni non aggiunge altri commenti a queste dichiarazioni che fa al Corriere della Sera : «Il mio era un tweet ironico, ma io ho dimenticato che Twitter non è il luogo dell'ironia (e dell'autoironia). Colpa mia comunque». Eppure sempre con ironia risponde alle due ali della curva parlamentare che lo hanno attaccato più duramente, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e Marco Rizzo, segretario del Partito comunista.

Alla prima, che parla di parole «vergognose», Burioni ricorda che le vaccinazioni obbligatorie sono iniziate molti anni fa, nel 1939, senza nessuna protesta. E rispondendo a Rizzo, che lo accusa di «arroganza e odio di classe», aggiunge: «Mi odiano i neofascisti, ma mi odiano anche i veterocomunisti: penso proprio di essere nel giusto». Infine, il virologo conclude: «Però che uno finisca ricoperto di insulti perché dice che bisogna vaccinarsi è roba da non credere nel 2021, dopo quello che abbiamo passato».

