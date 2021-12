Elisabetta Esposito per gazzetta.it

MASSIMO VANESSA FERRERO 11

Sono tanti gli aspetti sconcertanti dietro al caso Ferrero. Uno va oltre i soldi, la bancarotta e quel "progetto criminale" descritto nell'ordinanza di custodia cautelare secondo cui la detenzione del presidente della Samp è "l'unica misura idonea" visto pure il "concreto e gravissimo pericolo di commissione di delitti analoghi". Ad attirare l'attenzione è anche il modo in cui Vanessa Ferrero, figlia di Massimo e da ieri agli arresti domiciliari, parla del padre. Ecco alcuni passaggi delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini dalla Guardia di Finanza.

"IO NON MAGNO"

VANESSA FERRERO

Il 18 settembre 2020 parlando con un conoscente la donna fa riferimento a una discussione avuta con il padre: "Niente l’ho mandato affanc... de brutto, m’ha rotto il c..., (...), lui, la moglie e tutti sti falsoni di m..., me devono mette sotto i piedi (incomprensibile) mandato via dicendo glie fai i conti testa di c... l’unica figlia che non gli ha mai rotto il c..., fa a Sampdoria e perché quello str... gli ha firmato i fogli, hanno magnato tutto e io me de ritrovà così!

A famme di... casa rinunciace oppure non magni (incomprensibile) che diresti a Marta... ma vaffanc... sto pezzo di m... m’ha rotto il c... non hai capito! Se pensa che solo lui è indagato, solo lui non dorme a notte... solo lui c’ha i ragazzini carini... che devono cresce... ai miei non gli ha mai comprato un cazzo... mai s’è preoccupato se mi magnavano... ma annassero affanc... non hanno capito con chi c’hanno a che fa... ma io devo avé i soldi miei... ma vaffanc... aho... l’avvocato s’è arricchito e quello s’è arricchito... gli anni titolare della c... di squadra mo ce stanno i problemi e hanno magnato tutti.

VANESSA MASSIMO FERRERO

L’ho presa a 100mila l’ho dati come acconto casa e mi ritrovo ch’e pezze ar c...? Ma annassero affanc... tutti io sto a chiede quello che mi spetta...ma annassero affanc... oh! Casa ho dato quattro sacchi de sacrificio, non magno, mo non c’ha na piotta da dammi per tenerli boni ... ma vaffanc... non ce credo... non ce credo no, sei stato in barca fino a ieri ... e vaffanc... oh! io non magno pe' pagarmela... ma chi te se ‘nc... oh... sempre a (incomprensibile) l’artri, l’artri, l’artri, ma chi s’inc... l’artri oh! (...) Poi io so scema, io non so gestì avemo preso il gruppo me so accollata 18 milioni de debiti aho, ma chi c.... lo fa a 35 anni oh! Chi c... lo fa! Solo sta cogliona e l’unica che si ritrova così...".

vanessa ferrero

"STA FUORI DE TESTA!"

E ancora, il 4 giugno 2021, al telefono con una conoscente: "Mi padre io non vedo l’ora di sputarglie in faccia... e mannallo a fanc... pure lui... i sordi... glie do’ n’ c... e foco ai capelli.... no? cioè me venisse a chiede!! in piena.... (incomprensibile) ...ti giuro non ce la faccio più!! cioè invece de dire amore scusa che ti ho messo in questa situazione di m... (incomprensibile) a pagà la galera quando i problemi so miei e non tuoi! Perdonami figlia diletta!! Così dovrebbe comportasse, hai capito? Cosa ti serve? Mangiare? L’università? Bere? No! Che non c’ho manco i soldi per la spesa!".

MASSIMO FERRERO VIPERETTA

E ancora: "Pure mi padre che... se lui c’ha l’Alzheimer... o un principio di schizofrenia... e nella mente si è convinto che tutti i problemi che c’ha è colpa mia... è un problema suo non mio!! Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che c’ho!! Una!! Una!! (...) Glielo devo di... non ce sta con la testa!! Sta fuori de testa!! a me non me ne frega un c... io me voglio levà da sto ginepraio!! Io me voglio levà!! Io voglio lavorare... farmi i c... miei... devono mori!! Capito? Che sto così per loro!".

MASSIMO FERRERO VIPERETTA ferrero panatta virginia raggi e massimo ferrero foto di bacco ferrero de laurentiis FIDEL CASTRO MASSIMO FERRERO VIPERETTA

simona izzo massimo ferrero vanessa ferrero lello esposito massimo ferrero con la figlia vanessa