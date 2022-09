“MI PIACE LA MELONI. SONO PER LA FAMIGLIA TRADIZIONALE” – PAOLA SAULINO NO LIMITS A “LA ZANZARA”: “NELLA DESTRA MOLTI DICONO DI ESSERE CONTRO LA DROGA E PER LA FAMIGLIA, POI SI DROGANO COME MATTI E FANNO I PUTTANIERI. IO NON MI SCOPEREI MAI UN DROGATO. ONLYFANS? PUBBLICO FOTO DEL SENO E DELLA “FESSA”. GUADAGNO UN MILIONE DI EURO ALL’ANNO. A ME LA POVERTÀ NON PIACE, PERCHÉ VENGO DALLA FOGNA E NELLA FOGNA NON CI VOGLIO TORNARE. GUADAGNARE PER UNA DONNA È IL VERO FEMMINISMO…” - VIDEO

Da "La Zanzara"

paola saulino giuseppe cruciani

“Sono conservatrice, mi piace la Meloni e la famiglia tradizionale. E guadagno con foto nude su Only Fans. Io adesso vivo di questo, è un lavoro, una moda che può far guadagnare anche molto bene. Quando passerà farò altro”. Ecco Paola Saulino, fotomodella e showgirl napoletana, a La Zanzara su Radio 24. “Non faccio nessuna chat – dice – ma solo foto, sia delle mie tette che della figa. Guadagno circa un milione all’anno, come un giocatore di serie A”.

paola saulino 9

Cosa pubblichi esattamente?: “Nella mia vita ho studiato e ho imparato molto da Immanuel Kant, lo dico a quelli che criticano questo lavoro. Era uno molto rigettato dai professoroni della scuola tedesco. Il problema del genio, spesso, è quello di essere compreso. E non mi aspetto di essere compresa, nemmeno da Parenzo. Ma torniamo alla domanda: che mi avevi chiesto”, dice a Cruciani.

Cosa c’è nel tuo profilo Only Fans?: “Ho un abbonamento vip dove faccio vedere anche le parti intime, in napoletano di può dire la fessa, la pucchiaccha, ma anche la sciuscia, che è molto carino. C’è il nudo che va dal seno al nudo integrale. Faccio pochissimi video, nessuna trombata, è una forma di arte. Voglio lavorare molto poco”. Ma come fai a dire che sei tradizionalista?: “Sono tendenzialmente di centrodestra, mi piace la famiglia e la patria. Vorrei innamorarmi e formare un nucleo familiare.

giorgia meloni

Però quelli che parlano di patria e famiglia predicano bene e razzolano male, tutti divorziati e puttanieri. Tutti sono contro la droga e poi si drogano come degli ossessi. Io posso dire di essere contro la droga, non mi drogo e non mi scoperei mai un drogato!!! Se uno si fa di cocaina io non lo scopo, la droga non mi piace”. “Se trovo uno di cui mi innamoro – dice ancora – potrei essere monogama. Non mi piace lo scambismo, la promiscuità. Ma a 32 anni non ho mai avuto una relazione vera, mai”.

paola saulino 10

“Sono più affascinata dal potere che dal sesso – dice la Saulino – però i soldi non possono comprare gli affetti e l’amore, ma migliorano la tua posizione contrattuale. A me la povertà non piace, perché vengo dalla fogna e nella fogna non ci voglio tornare. Guadagnare per una donna è il vero femminismo”. E l’aborto?: “Io non sono contro l’aborto, ma non abortirei mai.

paola saulino 13

Ecco il mio tradizionalismo”. Lei è napoletana, molti campani e napoletani prendono il reddito di cittadinanza, lei è d’accordo?: “A me non piace, è uno scambio di voti che è una cosa illegale. Qui nessuno produce, chi lo prende dovrebbe andare a lavorare e spesso fanno anche lavori in nero”. Ecco il video superhot di Paola Saulino negli studi della Zanzara

