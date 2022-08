“MI SERVONO CINQUEMILA EURO PER MANTENERE MIO FIGLIO DI 14 ANNI” – A MILANO UN 50ENNE ITALIANO APPENA USCITO DI GALERA SI È PRESENTATO IN BANCA, HA DETTO DI VOLER APRIRE UN CONTO E, UNA VOLTA DAVANTI AL DIRETTORE DELLA FILIALE, HA TIRATO FUORI UN PAIO DI FORBICI PRETENDENDO I SOLDI – QUANDO IL DIRETTORE GLI HA SPIEGATO CHE PER RAGIONI TECNICHE POTEVA AVERNE SOLO 3MILA, IL RAPINATORE SI È ACCONTENTATO E SI È DATO ALLA FUGA…

È entrato in banca e ha detto di voler aprire un contro. Poi, quando si è trovato da solo col direttore, ha tirato fuori un paio di forbici e gli ha detto: "Sono appena uscito dal carcere e mi servono 5mila euro per mantenere mio figlio di 14 anni". Quando gli hanno spiegato che per ragioni tecniche poteva averne solo 3mila, lui si è accontentato e infine si è dato alla fuga.

L'insolita rapina nel pomeriggio di lunedì 22 agosto, verso le 12, alla Banca popolare di Sondrio di via Farini 47, zona Isola, dove è intervenuta la polizia di Stato. In base a quanto ricostruito, il rapinatore - che sarebbe un uomo di circa 50 anni, italiano e con un leggero accento del Sud - è entrato con indosso una mascherina chirurgica e ha detto alla cassiera di essere interessato all'apertura di un conto corrente.

Poco dopo, il 50enne è stato fatto accomodare nell'ufficio del direttore e a quel punto ha estratto le forbici minacciandolo e sostenendo che gli servissero 5mila euro per il figlio 14enne. Il dipendente gli ha risposto che sarebbe riuscito a prelevarne al massimo 3mila per ragioni di temporizzazione del bancomat e che comunque ci sarebbero voluti diversi minuti.

A quel punto l'uomo ha acconsentito e nell'attesa ha parlato tranquillamente con il direttore. Poi si è fatto consegnare il denaro e ha sottratto anche una busta con all'interno una cinquantina di euro in moneta. Verso le 12.30 è uscito dalla filiale e si è allontanato lungo via Galli, in direzione via Valtellina. Quando è arrivata la polizia di lui non vi era più alcuna traccia.

