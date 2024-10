“MI SONO DOVUTA FERMARE DURANTE LE RIPRESE PERCHÉ NON VOLEVO AVERE PIÙ ORGASMI” – NICOLE KIDMAN HA AMMESSO DI ESSERSI ECCITATA COSÌ TANTO DURANTE LE RIPRESE DEL FILM “BABYGIRL”, CHE HA DOVUTO INTERROMPERLE PIÙ VOLTE: “HO ODIATO FARLO, NON VOLEVO PIÙ ESSERE TOCCATA. SONO ARRIVATA A PENSARE: “NON MI IMPORTA SE VERRÒ MAI PIÙ SFIORATA NELLA MIA VITA” – IL FILM AD ALTA TENSIONE EROTICA RACCONTA LA SCAPPATELLA HOT TRA UNA POTENTE DONNA D’AFFARI E UNO STAGISTA PIÙ GIOVANE… VIDEO

Dagotraduzione da www.nypost.com

Nicole Kidman ha ammesso di essere stata "così eccitata" durante le riprese del nuovo dramma erotico "Babygirl" che ha dovuto sospendere temporaneamente le riprese.

Nel film Kidman interpreta una potente donna d'affari che rischia la sua carriera e la sua vita familiare per avere una relazione passionale con il suo stagista molto più giovane, interpretato dall'attore Harris Dickinson, 28 anni.

L'attrice vincitrice dell'Oscar, 57 anni, ha affermato che girare scene di sesso con Dickinson e Antonio Banderas, che interpreta suo marito nel film, a volte era troppo difficile.

«Ci sono stati momenti durante le riprese in cui pensavo, “Non voglio più avere orgasmi”» ha raccontato Kidman al Sun.

La star di "Big Little Lies" ha accettato il progetto per sfidare se stessa, ma ha ammesso che durante le riprese ripeteva spesso: "Non avvicinarti a me" e "Odio fare questo". «Non mi importa se non verrò mai più toccata nella mia vita!» ha aggiunto.

Anche Dickinson ha rivelato in una conferenza stampa che avrebbe detto al cast e alla troupe di "andarsene per un secondo" quando aveva bisogno di spazio sul set.

L' appassionante trailer del film in uscita sta già dando agli spettatori un'idea di ciò che accadrà, con la tensione sessuale che trabocca sullo schermo.

«Questa tensione era così presente tutto il tempo che mi ha portato quasi a un burnout» ha detto Kidman.

