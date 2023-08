24 ago 2023 18:58

“MI STANNO CERCANDO IN TROPPE PER USCIRE CON ME” - MENO MALE CHE IL GIP AVEVA VISTO UN RAVVEDIMENTO NEL MINORENNE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUPRO DI GRUPPO DI PALERMO: IL RAGAZZO, CHE NEL FRATTEMPO HA COMPIUTO 18 ANNI, È TORNATO IN CARCERE DOPO AVER POSTATO UNA SERIE DI CONTENUTI PROVOCATORI SU TIKTOK DALLA COMUNITÀ IN CUI ERA RINCHIUSO - ALL’INIZIO SI ERA PENSATO A UN FAKE, MA POI È EMERSO CHE...