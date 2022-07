“MIA FIGLIA È UN MOSTRO” – LA NONNA DI DIANA PIFFERI, LA BIMBA DI 18 MESI MORTA DI STENTI, ATTACCA LA FIGLIA ALESSIA: “NON VOGLIO PIÙ SAPERNE DI LEI, PER ME È MORTA” – LA DONNA, CHE VIVE A CROTONE, S’È SFOGATA PUBBLICAMENTE: “VEDEVO LA MIA NIPOTINA IN VIDEOCHIAMATA E NON NOTAVO NULLA DI STRANO. SE AVESSI SAPUTO QUELLO CHE SUCCEDEVA, SAREI CORSA A MILANO...”

la casa nella quale è morta diana pifferi

(ANSA) – Su Fb, dopo aver saputo della morte per stenti della nipotina di 18 mesi lasciata in casa da sola a Milano, Maria aveva definito sua figlia Alessia, ora in carcere per omicidio, "un mostro".

Parlando poi con Il Giorno ha detto di aver "scritto quelle parole in un momento di rabbia. Comunque non voglio più saperne di lei: per me non esiste più".

"Vedevo la mia nipotina in videochiamata e non notavo nulla di strano. Se avessi saputo quello che succedeva, sarei corsa a Milano. Non ne avevo idea. Io vivo lontano, a Crotone. Non potevo immaginare una cosa simile" ha aggiunto Maria, arrivata a Milano appena ha saputo della morte di Diana.

alessia pifferi 2 alessia pifferi 3 alessia pifferi 4 la casa dove e stata trovata morta la piccola diana a ponte lambro 4