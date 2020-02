“LA MIA MASCHERINA È SBAGLIATA? QUESTE SONO LE UNICHE CHE CI RESTANO” - ATTILIO FONTANA INTERVISTATO DA DIACO A “RTL 102.5” DOPO LA PAGLIACCIATA SU FACEBOOK: “DEVO MUOVERMI CON CAUTELA PERCHÉ LA MIA NEGATIVITÀ SI PUÒ TRASFORMARE IN POSITIVITÀ IN QUALUNQUE MOMENTO NEI PROSSIMI GIORNI” - “LA MIA VITA CERCHERÀ DI ESSERE IL PIÙ NORMALE POSSIBILE” – VIDEO

PIERLUIGI DIACO INTERVISTA ATTILIO FONTANA

Il governatore della Lombardia, ospite di Non Stop News su Rtl 102.5, ha rivolto un appello ai privati affinché aiutino la Regione fornendole più mascherine: "Sono molto nervoso del fatto che non siano in grado di fornici mascherine, noi ne avremmo bisogno. Anzi, se qualche privato che sul territorio italiano o non italiano è in condizioni di fornirci le mascherine" ben venga.

Poi, replicando a Pierluigi Diaco che gli faceva notare che la mascherina usata ieri nella diretta Facebook non sia quella adatta, Fontana spiega: "Non è sbagliata, ma purtroppo sono le uniche che ci restano. Questo è un grave problema". “Pur essendo io non infettato da virus, ma avendo avuto rapporti quotidiani con una persona che purtroppo risulta essere stata contagiata io devo muovermi con una certa cautela perché la mia negatività si può trasformare in positività in qualunque momento, nei prossimi ormai 12 giorni, perché sono tre giorni che non incontro" la mia collaboratrice. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a “Non Stop News” su Rtl 102.5 dopo il video con mascherina pubblicato su Facebook.

"La mia vita cercherà di essere il più normale possibile - ha spiegato Fontana - come dico a tutti i cittadini. Metterò la precauzione della mascherina, così che se per caso improvvisamente divento positivo evito di infettare chi sta con me. A maggior ragione porrò in essere le precauzioni che sono state distribuite: mi laverò spesso le mani, eviterò di avvicinarmi troppo ad altre persone, starò attento quando starnutisco e cambierò spesso fazzoletto, tutte precauzioni che rallentano la corsa del virus".

