“MIA MOGLIE MI HA TRADITO CON MIO PADRE. ORA ASPETTANO DUE GEMELLI” – LA FOLLE STORIA DI UN 22ENNE INGLESE CHE SCOPRE DI ESSERE STATO CORNIFICATO DALLA COMPAGNA CON IL PADRE 44ENNE GRAZIE AL BABY MONITOR USATO PER CONTROLLARE LA FIGLIA DI 2 ANNI: “HO VISTO LEI CHE ENTRAVA IN CAMERA DI MIO PADRE. MI HA DETTO CHE AVEVANO VISTO LA TV INSIEME, MA NON ERA VERO” – LEI SI È GIUSTIFICATA DICENDO CHE LA RELAZIONE È INIZIATA DOPO LA ROTTURA CON IL COMPAGNO, MA…

Estratto dell'articolo da www.leggo.it

darren fuller

Un uomo si è separato dalla moglie dopo aver scoperto che lo tradiva, e non con uno sconosciuto, bensì con suo padre. La giovane donna, che ha 22 anni, ora aspetta dal suo ex suocero (44enne) due gemelli. A far scoprire il tradimento, in quella che sembra una situazione degna di una soap opera, è stato il babymonitor che la (ex) coppia aveva installato in casa per sorvegliare la loro bambina di due anni.

«Mia moglie mi ha tradito con mio padre»

Declan Fuller, impresario 22enne di un'agenzia di onoranze funebri, ha raccontato la sua storia a The Sun. «Come ha potuto farmi questo? È malato. Se non fossi una persona ragionevole, ora si troverebbe sei piedi sotto terra», ha detto del padre, Darren, che ora vive una relazione con Stephanie, l'ex nuora.

declan fuller

L'uomo, che da tempo aveva divorziato con la madre di Declan, a settembre era andato a vivere con il figlio, sua moglie e la nipotina Willow. Il giovane tradito due volte, sostiene di aver scoperto la relazione clandestina due mesi dopo, guardando attraverso il babymonitor della figlia, che stava controllando mentre lui era a lavoro. Ha puntato la webcam sulla porta della camera da letto del padre, ed è stato allora che ha visto la moglie entrarci insieme a lui.

Il tradimento

Stephanie, dal canto suo, ha negato di aver mai tradito il marito, e quando lui le ha chiesto cosa stesse facendo nella camera del padre, gli ha risposto che stavano guardando i Simpson in tv. Inoltre, la donna sostiene di aver intrapreso la relazione con l'ex suocero solo una settimana dopo essere stata lasciata dal marito. […]

darren fuller e stephanie tradimento

tradimento 1 mario brega cornuto cornuto cornuto 1 matrimonio tradimento