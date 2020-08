24 ago 2020 18:55

“MIA MOGLIE NON HA MAI TOCCATO MIO FIGLIO NEPPURE CON UN DITO” – DANIELE MONDELLO NON SI RASSEGNA ALLA RICOSTRUZIONE SULLA MORTE DI VIVIANA E DEL FIGLIO GIOELE: “FINCHÉ VIVRÒ E MI DARANNO LA FORZA DI ANDARE AVANTI LOTTERÒ FINO ALLA MIA MORTE PER SAPERE LA VERITÀ. NON SONO DISPOSTO A TOLLERARE ALTRO FANGO” – “CREDO SIANO STATI AGGREDITI DA ANIMALI. QUANTO PRESCRITTO A VIVIANA ERA FINALIZZATO A LENIRE IL SUO STATO DI ANSIA…”