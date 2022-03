“MIA NIPOTE DEVE AVERE URTATO CONTRO UNO DEGLI ALBERI” – LA PROCURA DI NOVARA INDAGA SULLA POSIZIONE E LA VELOCITÀ DEL TAGADÀ, LA GIOSTRA SULLA QUALE HA PERSO LA VITA LA 15ENNE LUDOVICA VISCIGLIA - LA STRUTTURA ERA CIRCONDATA DAGLI ALBERI E DUE ERANO ADDIRITTURA DENTRO L’AREA RECINTATA – IL RACCONTO DELLA ZIA: “QUANDO SONO ARRIVATA ERA ANCORA VIVA. CERCAVA DI PARLARE, MA NON CI RIUSCIVA E…”

Marco Benvenuti per “la Stampa”

Il Tagadà era circondato dagli alberi. Due addirittura nell'area recintata della giostra. Probabilmente l'attrazione del luna park di Galliate (Novara) in cui sabato sera ha perso la vita Ludovica Visciglia, la studentessa di 15 anni di Trecate, non doveva essere in quel posto. Troppo pericoloso. Forse andava troppo veloce, ma il dato su cui da ieri si è concentrata l'attenzione degli investigatori è la collocazione.

E l'inchiesta, che vede indagati per omicidio colposo il proprietario della giostra e il figlio diciassettenne che ne era al timone nel momento della tragedia, è destinata ad allargarsi per valutare altre responsabilità. Ieri è stato il giorno dei sopralluoghi tecnici in piazza Vittorio Veneto a Galliate - presenti il procuratore capo Giuseppe Ferrando e il pm Paolo Verri, assieme al personale dello Spresal e della polizia locale del paese - ma anche il giorno del dolore.

Franca, la mamma di Ludovica, è stata accolta al liceo classico Carlo Alberto di Novara, che la figlia frequentava da settembre nella 1B. È arrivata con la sorella e un'amica. Lo strazio è stato così forte che ha dovuto aggrapparsi alla porta d'ingresso per non cadere. La zia materna di Ludovica conferma quanto emerge in queste dalle indagini: «Sulla giostra c'era anche mio figlio.

Erano tutti seduti, e arrivati all'ultimo giro lei deve avere urtato contro uno degli alberi accanto alla giostra». Un dramma consumatosi praticamente sotto gli occhi della famiglia. Genitori e parenti, infatti, aspettavano nel bar a pochi metri per tagliare la torta di compleanno di Ludovica: 15 anni compiuti l'8 marzo. La zia si è precipitata fuori e ha fatto a tempo a vedere la nipote ancora in vita: «Cercava di parlare ma non ci riusciva».

La situazione è precipitata poco dopo. Nonostante il ricovero in ospedale, non c'è stato nulla da fare. Sarà l'autopsia, che verrà affidata stamattina, a fornire qualche indicazione maggiore sulle cause della morte e, si spera, sulla dinamica dell'incidente. La procura sta valutando anche una consulenza tecnica sulla giostra, per verificare quanto detto da alcuni testimoni nell'immediatezza dei fatti: «Andava troppo forte». Qualcuno ha parlato anche di movimenti anomali, strani. È stato acquisito anche il video amatoriale di una ragazza, scesa dalla giostra proprio perché aveva paura e perché molti dei suoi amici erano caduti e avevano perso l'equilibrio. Lì si sente il giovane gestore che dice frasi del tipo: «Ultimo giro, tenetevi forte, ora si va a una velocità pazzesca».

Velocità ed eventuali difetti o problemi del Tagadà a parte, tutti da verificare, l'ipotesi che stanno seguendo gli inquirenti è che fosse pericoloso a prescindere, proprio per la sua posizione troppo vicina agli alberi: Ludovica, che era seduta, durante qualche sobbalzo dal sedile potrebbe aver picchiato il capo contro un tronco per poi cadere sulla pavimentazione interna. I carabinieri del reparto scientifico di Novara hanno effettuato alcuni rilievi e fotografato lo stato dei luoghi, così da cristallizzare la scena. Sotto choc anche il mondo dei giostrai.

Il luna park di San Giuseppe, iniziato proprio sabato, doveva essere l'occasione di rilancio dopo i due anni di stop per la pandemia. E invece tutto è stato cancellato. Le attrazioni davanti al castello sforzesco sono state smontate. «Non ha senso continuare - commenta Nazareno Bridio, di Cilavegna, decano del luna park - perché questo incidente ha cambiato tutto: non c'è più la festa, c'è grande tristezza, lutto. In tanti anni non mi è mai accaduto di imbattermi in un incidente così grave».

Anche Roberto Claudi, referente dei giostrai, parla di «tragedia assurda che dovrà servire a migliorare la sicurezza: garantisco che sarò in prima fila per questo obiettivo». La struttura è stata da loro controllata e non ci sarebbe stato alcun cedimento: l'impianto, a norma, avrebbe funzionato regolarmente. Il proprietario del Tagadà e suo figlio sono scioccati per quanto accaduto e manifestano profondo dolore e vicinanza ai parenti della vittima. La loro famiglia, di Borgosesia (Vercelli), gestisce giostre da quattro generazioni.

