“MIA SORELLA CON “ALMENO TU NELL’UNIVERSO” NON SI MERITAVA IL NONO POSTO” – LOREDANA BERTÈ RICORDA AGLI SMEMORATI CHE LE POLEMICHE A SANREMO CI SONO SEMPRE STATE: “IO VINCITRICE MORALE? NON HO BISOGNO DI PACCHE SULLE SPALLE. CHI AVREI VOTATO AL TELEVOTO? LA MIA BIMBA ROCK EMMA. LE DICHIARAZIONI DI GHALI? HA DATO LA RISPOSTA CHE CI VOLEVA. BISOGNA FARSI SENTIRE…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Matteo Crucco per www.corriere.it

Secondo il sondaggio di Ipsos pubblicato dal Corriere, se ci fosse stata la vecchia giuria demoscopica che rappresenta un campione variopinto ed eterogeneo del gusto musicale nostrano sarebbe arrivata prima. E prima con «Pazza», canzone che si è raccontata subito, fin dal titolo, è arrivata davvero, al debutto, nella votazione della sala stampa. Da quel momento in poi si sono sprecati gli osanna, in tv e sui social: «È la vincitrice morale».

Ma se glielo chiedi, Loredana Berté di primo acchito non ne vuole proprio sapere: «C’è un regolamento e c’è un vincitore. Non ho bisogno di pacche sulle spalle e non mi piacciono i contentini» replica con la caratteristica burbanza di sempre. Oggi però, a 73 anni, condita anche da molta autoironia e sicuramente meno amarezza di quanta gliene si vedeva in faccia qualche tempo fa. E, sotto sotto, di tanta stima e attenzione, è inorgoglita: «Sì, mi fa piacere sentire tante persone così vicine a sostenermi».

[…]

Quando ha vinto il premio della critica, dedicato a sua sorella Mia Martini, cosa le avrebbe voluto dire?

«Non ci speravo più, ancora non ci credo. Posso dedicarlo solo a lei che è sempre accanto a me, finalmente la prendo per mano e riportiamo questo premio a casa insieme»

Della polemica Geolier, Angelina Mango e televoto si è fatta un’idea?

« Le polemiche sono sempre di casa al Festival e del resto questo è spesso accaduto: ma secondo voi nel 1989 “Almeno tu nell’universo” di mia sorella meritava il nono posto? Eppure e’ andata così...».

Ma lei chi avrebbe scelto al televoto?

«La mia bimba rock Emma l’avrei sicuramente votata».

E invece cosa pensa delle dichiarazioni di Ghali sulla guerra a Gaza

«Ha dato la risposta che ci voleva. Bisogna farsi sentire, sono sempre stata contro la guerra, essere pacifisti è un diritto sacrosanto, come diceva Gino Strada».

Ha detto che non tornerebbe più a Sanremo

«È vero. Ma chissà, si vive giorno per giorno, come sulle montagne russe. Con il premio della Critica intanto un cerchio si chiude».

[…]

