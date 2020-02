“LA MIA VAGINA NON ERA PIÙ STRETTA COME UNA VOLTA” - LA MODELLA ALICE GOODWIN, MOGLIE DELL'EX CALCIATORE JERMAINE PENNANT, HA RIVELATO DI ESSERSI SOTTOPOSTA A UN TRATTAMENTO DI RINGIOVANIMENTO VAGINALE DOPO LA NASCITA DELLA FIGLIA: “LA MIA VITA AMOROSA È MIGLIORATA. ORA MI SENTO FANTASTICA DENTRO E FUORI E JERMAINE NON SI LAMENTA…”

DAGONEWS

alice goodwin 6

La modella Alice Goodwin, moglie dell'ex calciatore Jermaine Pennant, si è sottoposta a un ringiovanimento vaginale e adesso con gioia annuncia al mondo che non solo il trattamento di 15 minuti ha aumentato la fiducia nel suo corpo, ma ha anche migliorato la sua vita amorosa.

La modella, che ha oltre 335.000 follower su Instagram e vive nello Staffordshire, ha affermato che la procedura non chirurgica hanno cambiato la sua vita. Ha confessato che, dopo aver dato alla luce figlia 11 anni fa, ha notato una differenza nel suo corpo e in particolare un rilassamento della sua parete vaginale: «Come modella mi guadagno da vivere mantenendomi in forma, ma come tutte le donne, ho scoperto che la gravidanza ha davvero cambiato il mio corpo.

alice goodwin 1

Ora mi sento fantastica dentro e fuori. E diciamo solo che Jermaine non si lamenta! È stato favorevole perché ha visto la mia preoccupazione sul fatto che le cose laggiù non fossero più strette come una volta».

alice goodwin e jermaine pennant 1

E Jermaine ha aggiunto: «Alice per me è già la donna più bella e sexy del mondo, ma quando mi ha detto che voleva provare il trattamento, ero pronto. La sostengo totalmente».

alice goodwin e jermaine pennant 2 alice goodwin 4 alice goodwin 2 alice goodwin 3 alice goodwin 5