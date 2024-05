“LA MIA VOLONTÀ È SEMPRE STATA QUELLA DI SERVIRE IL BENE PUBBLICO” – GIOVANNI TOTI CONSEGNA LA SUA MEMORIA DIFENSIVA AI PM E IL TESTO COMPARE SUL SITO DELLA TV LOCALE GENOVESE, “TELENORD”, CON GROSSA SORPRESA DEGLI INQUIRENTI (“MAI VISTO PRIMA”) – TOTI NEGA LE ACCUSE E SOSTIENE CHE I PAGAMENTI DI SPINELLI SIANO TRACCIABILI E TRASPARENTI: “PER PERSEGUIRE LO SVILUPPO DEL PORTO ERA NECESSARIO TROVARE UN ACCORDO TRA LE PARTI…” – MA NON PARLA DEI SOLDI SPOSTATI DAL COMITATO ELETTORALE AL CONTO PERSONALE…

Estratto dell’articolo di Giuseppe Filetto, Marco Lignana, Marco Preve per www.repubblica.it

LA MEMORIA DIFENSIVA DI GIOVANNI TOTI SUL SITO DI TELENORD

«Voglio restituire alla mia figura di uomo e di servitore dello Stato la Dignità che ho costantemente cercato di preservare». Iniziano così le 17 pagine della memoria difensiva di Giovanni Toti […] consegnata […] nel corso dell’interrogatorio con i pm […]. La memoria è comparsa in serata sul sito di Telenord, una televisione locale genovese. Una situazione che sorprende gli inquirenti. Dalla procura il commento a caldo è : “Mai visto prima”.

Nel documento, il presidente della Regione spiega che la memoria dovrà integrare le risposte del lungo interrogatorio durato otto ore dalle 11 alle 19 di oggi.

Toti annuncia massima collaborazione e ribatte punto su punto.

MARCO BUCCI - ALDO SPINELLI - GIANLUIGI APONTE - GIOVANNI TOTI

Ecco alcuni stralci: «Nel mio percorso politico ho sempre perseguito l’interesse pubblico il quale è il fine unico ed ultimo della mia azione politica; tale fine è seguito […] non già mediante la contrapposizione con le rivendicazioni dei privati, quanto piuttosto attraverso la veicolazione di queste verso l’interesse della collettività e del territorio, modalità con la quale si realizza la migliore essenza dell’interesse pubblico».

« Il pensiero Liberale, che rappresenta il faro della nostra azione politica, vede, infatti, nell’attività privata non già un fattore egoistico da contrastare ma una risorsa che, lasciata crescere nel rispetto delle regole, rappresenta un valore aggiunto per la collettività quale primario elemento di sviluppo sociale ed economico».

giovanni toti nello yacht di spinelli - meme by osho

[…] «Negli atti di indagine si è parlato diffusamente delle cene organizzate per sostenere l’azione politica del mio partito.

Questi incontri dimostrano esattamente quanto appena riferito: basti ricordare che alla citata cena tenutasi a Villa Zerbino nel marzo ultimo scorso, quando il contributo di partecipazione era sotto i 500 euro (soglia richiesta dalla legge per la pubblicazione del donatore), si è provveduto a garantire libero accesso agli organi di stampa all’evento, proprio per consentire all’opinione pubblica e ad ogni soggetto interessato la massima possibilità di trasparenza e pubblicità. Tale prassi si è ripetuta in ogni evento legato al finanziamento della attività politica».

GIANLUIGI APONTE GIOVANNI TOTI

[…] «[…] la mia volontà è sempre stata quella di servire esclusivamente il bene pubblico.

Come emerge chiaramente dagli atti, nel rapportarmi con Aldo Spinelli, mi interessai alle questioni da lui sollevate in modo spesso disconnesso dal contesto e totalmente estraneo allo spirito della conversazione, attraverso un intervento sempre dettato dallo spirito di pubblica utilità e spesso addirittura in contrasto con gli interessi di Spinelli stesso ma a favore – di fatto - di altri operatori: per perseguire lo sviluppo economico del Porto nella sua complessità era necessario trovare un accordo tra le parti tale da evitare il contenzioso tra gli stessi;

GIOVANNI TOTI - L UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAMALLI - MEME BY EMILIANO CARLI

un’eventuale vertenza sarebbe stata assai pericolosa in un momento di grande trasformazione e investimenti per il porto. In riprova di ciò mi sia permesso di citare alcuni aspetti:- non vi è mai stato alcun mio intervento nel merito della durata della concessione, per altro elaborata dagli uffici tecnici di Autorità portuale senza alcuna intromissione della Regione.- la durata di trenta anni viene ritenuta equa dagli uffici, ma viene ritenuta equa anche dall’ex Procuratore della Repubblica Cozzi (Corriere della Sera del 12 maggio U.S.)». […]

E IO PAGO - MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA GIOVANNI TOTI - VIGNETTA BY MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO GIOVANNI TOTI - ALESSANDRO BOZZANO GIOVANNI TOTI - GIORGIA MELONI giovanno toti sale sullo yacht di spinelli Matteo Cozzani giovanni toti

PAGO - ALDO SPINELLI MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA