“MIA ZIA A 90 ANNI HA TROVATO L’AMORE IN UNA CASA DI CURA” - LA TELEFONATA AI “LUNATICI” DI RADIO2: “È STATA RICOVERATA IL 10 MARZO, A SETTEMBRE HA CONOSCIUTO UN UOMO DI QUALCHE ANNO PIÙ GIOVANE E MI HA RACCONTATO DI ESSERSI FIDANZATA. DICE CHE È L’AMORE DELLA SUA VITA. ORA HANNO PRESO ENTRAMBI IL COVID E LEI PIANGE PERCHÉ NON POSSONO VEDERSI, MA RESTANO IN CONTATTO GRAZIE A…”

Da “I Lunatici - Radio2”

Poco dopo le 2 di notte una signora di nome Oretta ha chiamato I Lunatici di Rai Radio2, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei del mattino, per parlare della storia d'amore di cui è protagonista la zia, ospite nella casa di cura in un piccolo paese della Sardegna.

Vi voglio raccontare la storia di mia zia, ha esordito: "Lei è stata ricoverata il 10 marzo del 2020, anche se non voleva entrare in una casa di cura. Ha 90 anni, a settembre ha conosciuto dentro la stessa casa di cura un uomo di qualche anno più giovane rispetto a lei e mi ha raccontato di essersi fidanzata.

Dice che si amano, che è l'amore della sua vita, mia zia ha 90 anni, non ha mai avuto un uomo, non ha mai avuto tempo di dedicarsi all'amore. I due entrambi sulla sedia a rotelle, sono sempre vicini. Mangiano insieme, vivono insieme. Lui ha qualche anno meno di lei, stanno sempre attaccati. Ora hanno preso il Covid entrambi e lei piange perché in questo momento non può vedere il suo amore. Si mandano messaggi tramite le O.S, figure splendide, che a distanza li aiutano a rimanere in contatto".

