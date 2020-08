“MICK SAREBBE STATO PERFETTO, SE NON FOSSE ANDATO A LETTO CON COSÌ TANTE PERSONE” – LA TORMENTATA STORIA D’AMORE TRA MICK JAGGER E JERRY HALL, LA DONNA CHE È STATA CAPACE DI SORVOLARE PER 23 ANNI SULLE SCAPPATELLE DELLA ROCKSTAR – A FAR TRABOCCARE IL VASO È STATO IL FIGLIO NATO DALLA PASSIONACCIA TRA MICK E UNA MODELLA BRASILIANA – LUI E' TORNATO A VAGABONDARE FINENDO NEL LETTO DI UNA 29ENNE E LEI HA TROVATO LA PACE DEI SENSI CON RUPERT MURDOCH… - VIDEO

Marinella Venegoni per "La Stampa"

Mick Jagger pettina Jerry Hall

Per un bel po', con il suo carico di quattro figlioli da accudire, Jerry Hall ha lasciato correre. Si sa che una rockstar, soprattutto del calibro di Mick Jagger, ha groupies stabilmente appese ai bluejeans; le trova dappertutto, nei ristoranti dal barbiere e nelle hall degli alberghi, per non parlare del retropalco dei concerti. Essere moglie di Mick Jagger è un «onore» che si paga. All'inizio saranno prevalse la dedizione e l'eccitazione; ma man mano che gli anni passavano - si lasciò poi sfuggire Jerry - sembrava che dopo averlo aiutato a liberarsi dalla droga più micidiale, Mick avesse sostituito quella dipendenza con un'altra che stava mandando in frantumi la loro unione.

jerry hall con mick jagger

Non resisteva alle ragazze. Per lo più altissime come lei, bellissime come lei, magrissime sempre come lei. Però più giovani, e quasi tutte modelle. Il più celebre tradimento di cui si narra è quello con Carla Bruni, nel '92: un incontro così significativo che da allora la supermodel prese a studiare e comporre musica con accanimento, fino a farne un mestiere. Quella volta lì, comunque, letto il giornale, vista la foto di lui con lei, Jerry cacciò di casa il marito perché era troppo dura da sopportar, la storia con la Bruni sotto gli occhi del mondo intero.

le figlie di jerry hall e mick jagger

Mick adora quel segmento di mondo femminile, e sa di esercitare sulle modelle lo stesso appeal dei calciatori, anche se non è mai stato altrettanto muscoloso e il suo fascino si manifestava ora con le rughe che cominciavano a solcargli disordinatamente il viso, nascondendo i celebri labbroni del logo con linguaccia della magica ditta Rolling Stones. Alla fine, lo riaccolse in casa, Jerry.

jerry hall fidanzata con brian ferry

Anche per la statuaria texana figlia di un autista un po' alcolico, e dotata di un'ambizione rimarchevole, gli anni passavano, i figli crescevano. Cominciato con nozze pittoresche hyndu a Bali giusto nel 1990, dopo ben 10 anni di convivenza e ormai due figli, il decennio si rivelò pesante: nemmeno la nascita di Georgia (proprio) nel '92 e poi dell'ultimogenito, Gabriel, nel 1997, era servita a riportare serenità in famiglia.

mick jagger e jerry hall

Nel 1999 a mettere la parola fine a 23 tumultuosi anni d'amore fu la nascita di Lucas Jagger, incolpevole bimbo nato il 18 maggio da una passionaccia fuggevole di Mick con la solita modella di buonissima famiglia, la brasiliana Luciana Morad. Jerry disse «basta», e con la richiesta di divorzio arrivò quella di 80 miliardi delle lire italiane di allora (quaranta milioni circa di euro).

mick jagger e jerry hall

Il divorzio ebbe le sue belle complicazioni, perché il matrimonio di Bali non era stato registrato in Inghilterra. Mick si comportò da signore, e le acquistò anche una villa a Mustique dov' erano soliti passare le vacanze assieme. Lei commentò: «Mick sarebbe stato perfetto, se non fosse andato a letto con così tante persone».

jerry hall murdoch mick jagger

Mai Jagger, né prima né poi, avrebbe resistito tanto con una donna. Ma anche lei era un tipo esuberante, con le sue manie delle celebrità. A soli 17 anni, nel '73, da Gonzales nel Texas era fuggita a Parigi. Mick, all'epoca, era sposato con la prima moglie, Bianca Perez, ereditiera del Nicaragua: tra l'altro la loro figlia comune, Jade, diventò poi mamma di una bella Assisi (una delle tante nipoti) che nel 2014 ha reso Mick bisnonno. Con le famiglie di Jagger stiamo fra il gioco dell'oca e la Settimana Enigmistica, ma lui non è mai stanco.

mick jagger e jerry hall

In quei primi anni a Parigi, Jerry conosce Brian Ferry, che se ne innamora e nel 1975 la immortala sulla copertina del disco Siren dei Roxy Music. Però nel '78 a un party a Manhattan, Jerry conosce Mick. Seguono addii tormentati, di lei a Brian che non la prende benissimo, e di lui alla moglie Bianca.

Nasce la coppia rock per eccellenza, e a uscire a testa alta da quel lungo matrimonio in un ambiente di narcisi scatenati è soprattutto lei, che mette da parte le proprie ambizioni, e, eccezion fatta per qualche piccola apparizione nel cinema (Urban Cowboy di Bridges, Batman di Tim Burton e persino Topo Galileo nell'88 accanto a Beppe Grillo), si conferma una moglie assennata, presa dall'educazione dei figli. Certo, con il senno del poi, dal divorzio del '99 Jerry ha ricominciato a fare la Jerry, e Mick è rimasto l'incorreggibile Mick.

jerry hall e rupert murdoch 8

Nel giro del Millennio s' innamora dell'ennesima modella altissima e magrissima, L'Wren Scott, poi diventata stilista. Una storia lunga e tormentata, perché Lil non ha l'aplomb di Jerry sui vizietti del suo Beau. Finirà in depressione e in suicidio nel 2014, a 49 anni, e lascerà Mick erede dei suoi beni. Lui continuerà a svolazzare e nel 2016 arriverà - a 73 anni - l'ottavo figlio (battezzato Deveraux, ma il terzo nome è Basil, basilico) questa volta da una ballerina di 29 anni, Melanie Hamrick. Però è Jerry a dare scacco matto all'ex.

murdoch hall e famiglia

Con un colpo da regina, proprio nel gennaio 2016, con il supermiliardario Rupert Murdoch annuncia sul di lui quotidiano, il Times, il fidanzamento che si conclude con le nozze nel marzo successivo, alla presenza dei figli di entrambi, dieci. Seguirà silenzio dei tabloid, che sono quasi tutti suoi. Lui ora ha 89 anni e lei, con i suoi 64 da poco compiuti, pare tornata una ragazzina spensierata.

