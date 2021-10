“I MIEI BODYGUARD SI STAVANO CAGANDO ADDOSSO!” – GEORGE CLOONEY HA RACCONTATO ALLA RIVISTA “GQ” LA STORIA DI QUANDO REGALÒ DELLE VALIGETTE CON DENTRO 1 MILIONE DI DOLLARI A QUATTORDICI DEGLI AMICI PIÙ STRETTI –“SENZA DI LORO NON AVREI NIENTE DI QUELLO CHE HO. SE FOSSI INVESTITO DA UN AUTOBUS, SAREBBERO TUTTI NEL TESTAMENTO. ALLORA PERCHÉ STO ASPETTANDO DI ESSERE INVESTITO DA UN AUTOBUS?”

Otto anni fa aveva destato un certo clamore la notizia di George Clooney che aveva fatto recapitare una valigetta da un milione di dollari a quattordici dei suoi amici più stretti. Adesso la star di Hollywood è tornato sull'episodio e ha rivelato alcuni retroscena inediti nel corso di un'intervista rilasciata a GQ, in occasione della nomina che ha ricevuto come "icona dell'anno".

"Ero un ragazzo single, avevo 52 anni o qualcosa del genere - ha ricostruito Clooney - tutti noi stavamo invecchiando. Ho pensato: 'tutto quello che ho sono questi amici che in 35 anni mi hanno aiutato in un modo o nell'altro. Senza di loro non avrei niente di quello che ho. Se fossi investito da un autobus, sarebbero tutti nel testamento. Allora perché sto aspettando di essere investito da un autobus?'". Da questa riflessione è quindi maturata la decisione di far partire le valigette con i soldi.

"I miei bodyguard si stavano cag*** addosso", ha inoltre rivelato Clooney in merito al momento in cui si è presentato in una banca a Los Angeles per ritirare i contanti. Ovviamente i quattordici amici rimasero a bocca spalancata nello scoprire il contenuto della valigetta. Uno di loro, Rande Gerber, ha raccontato di aver cercato di restituire la somma all'attore, che però ha sempre rifiutato.

