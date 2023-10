“I MIEI SPINACI NON PORTEBBERO ESSERE PIÙ FRESCHI” – UNA DONNA AUSTRALIANA TROVA UNA RANA MORTA IN UN SACCHETTO DI VERDURE ACQUISTATO AL SUPERMERCATO – LA SIGNORA, DISGUSTATA, SI È ACCORTA DELL’ANIMALE SOLO QUANDO AVEVA GIÀ MESSO TUTTO IN PADELLA, PER CONDIRE UN PIATTO DI PASTA. A QUEL PUNTO, HA FINITO LA COTTURA E…

Sorpresa nel sacchetto di spinaci già lavati acquistati in busta al supermercato: una cliente ha trovato tra le foglie, teoricamente già lavate e pronte al consumo, un ingrediente decisamente indesiderato. Una rana morta. […] la donna ha pubblicato un video su TikTok per mostrare il disgustoso ritrovamento quando ormai era troppo tardi: gli spinaci, e la rana, erano già finiti in padella per condire un piatto di pasta.

L'utente di TikTok @simonebaker ha pubblicato sul suo account un video in cui mostra la ricetta con ingrediente choc. «Letteralmente una rana fresca nei miei spinaci. Non potrebbe essere più fresco di così», sottolinea la donna […]. […] la giovane ha condiviso un secondo video mostrando la rana nel piatto già cotto e affermando dopo l'accaduto di essere «troppo traumatizzata per mangiare di nuovo pasta con spinaci o pesto...».

[…] Le immagini sono diventate virali in poco tempo, ricevendo commenti di ogni tipo. «Cosa posso usare in sostituzione della rana? Sono allergico», scrive con ironia un utente. «Aggiunge un tocco francese!», scrive un altro. «Non dovrebbe esserci scritto 'lavato e pronto all'uso' sulla confezione!!», sentenzia un terzo.

[…] L'incidente ha suscitato un tale scalpore che il supermercato Woolworths è stato costretto a commentare l'incidente, affermando che «il nostro fornitore ha effettuato numerose valutazioni di qualità su questo lotto di foglie di spinaci e non ha rilevato alcun corpo estraneo […] quindi […] «si tratta di un incidente isolato» […]

