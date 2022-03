“LA MINACCIA NUCLEARE E’ DIVENTATA UNA POSSIBILITÀ REALE” - IL NOBEL PER LA PACE, DMITRI MURATOV, PRENDE SUL SERIO LE PAROLE DI PUTIN SULL’ESCALATION NUCLEARE: “TEMO CHE QUALCUNO AL CREMLINO SARÀ TENTATO PRIMA O POI DI PREMERE IL BOTTONE ROSSO. IERI HO VISITATO MIKHAIL GORBACEV IN OSPEDALE, HA COMPIUTO DA POCO 91 ANNI E NON STA BENE, MA MI HA CONFERMATO CHE…”

NOBEL RUSSO PACE, C'È RISCHIO REALE DI UNA GUERRA NUCLEARE

Dmitri Muratov

(ANSA) - "Il vero pericolo oggi è la minaccia nucleare, una possibilità che è diventata reale dopo le parole di Putin. Io temo che qualcuno al Cremlino sarà tentato prima o poi di premere il bottone rosso". Cosi il giornalista russo, caporedattore della Novaya Gazeta, e Premio Nobel per la pace, Dmitri Muratov, durante la sua audizione alla commissione giuridica del Parlamento europeo. "Ieri ho visitato Mikhail Gorbacev in ospedale, ha compiuto da poco 91 anni e non sta bene, ma mi ha confermato che bisogna fare quanto possibile per fermare la minaccia di una guerra nucleare", ha concluso Muratov.

SERGEJ LAVROV

LA RUSSIA MINACCIA LA TERZA GUERRA MONDIALE, LAVROV: “SAREBBE NUCLEARE E DEVASTANTE”

Da https://www.blitzquotidiano.it

La Russia minaccia la terza guerra mondiale e non sembra per nulla intenzionata ad interrompere le operazioni belliche in Ucraina. Questo emerge dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Esteri russo Lavrov. Lo stesso Lavrov ha aggiunto che una eventuale Terza guerra mondiale sarebbe nucleare e quindi devastante.

Come detto, dalla Russia non arrivano messaggi di pace o che fanno intendere una prossima conclusione delle operazioni belliche in terra ucraina. “Una terza guerra mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante”, ha avvertito il ministro degli Esteri russo Lavrov in un’intervista ad Al Jazeera citata dalla Tass.

La Russia non resterà mai isolata con il numero di amici che ha, ha detto il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista al canale tv Al Jazeera. “La Russia ma molti amici ed è impossibile isolarla”, ha detto Lavrov, secondo quanto riporta la Tass citando frammenti dell’intervista sul profilo twitter del canale.

sergej lavrov

Lavrov non si è limitato a minacciare la terza guerra mondiale ma ha anche parlato del rinvio dei negoziati tra Russia e Ucraina. L’Ucraina sta ritardando la ripresa dei negoziati con la Russia “su ordine degli Stati Uniti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

Armi nucleari nel mondo, ecco chi ce l’ha e come sono suddivise

Chi detiene le armi necessarie per una guerra nucleare? A questo interrogativo ha risposto lo Stockholm International Peace Research Institute.

PUTIN RISCHIO BOMBA ATOMICA

Le armi atomiche detenute dalle diverse nazioni sono così suddivise:

Russia: 6225;

Usa: 5550;

Cina: 350;

Francia: 290;

Regno Unito: 215;

Pakistan: 165;

India: 156;

Israele: 90;

Corea del Nord: 40.