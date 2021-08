“LA MINACCIA TERRORISTICA CONTRO L’AEROPORTO DI KABUL È SERIA E IMMINENTE” - IL VICEMINISTRO BRITANNICO DELLA DIFESA, JAMES HEAPPEY, CONFERMA L’ALLERTA PER UN POSSIBILE ATTENTATO DELL’ISIS NELLA CAPITALE AFGHANA: “LE NOTIZIE SONO DIVENTATE SEMPRE PIÙ CREDIBILI. E SI TRATTA DI IMMINENTE E GRAVI MINACCE ALLA VITA" - "LA FINESTRA DI OPPORTUNITÀ PER LE EVACUAZIONI SI STA CHIUDENDO. SIAMO ONESTANTE PREOCCUPATI DI POTER OFFRIRE UN BERSAGLIO AI TERRORISTI"

folla di afghani all aeroporto di kabul

(ANSA-AFP) - LONDRA, 26 AGO - La minaccia terroristica contro l'aeroporto di Kabul è "molto seria" e "imminente": lo ha detto oggi il viceministro britannico della Difesa, James Heappey, dopo che il governo aveva consigliato ai suoi cittadini, nella tarda serata di ieri, di non recarsi nello scalo della capitale.

"Le notizie nel corso della settimana sono diventate sempre più credibili. E si tratta di imminente e gravi minacce alla vita", ha detto Heappey a Times Radio: "Questa è una minaccia molto seria, molto imminente", ha aggiunto.

James Heappey

La minaccia, riconducibile a elementi legati alla branca afghana dell'Isis (Isis-K) secondo il viceministro britannico, è stata segnalata da rapporti d'intelligence aggiornati e potrebbe essere questione "di ore" e potrebbe avere gravi conseguenze "letali", ha avvertito Heappey in una serie d'interviste radiofoniche e televisive mattutine, riprendendo allarmi fatti circolare già dagli Usa.

"Mi rendo conto della disperazione" della gente che si affolla nell'aeroporto di Kabul, ma "la finestra di opportunità per le evacuazioni si sta chiudendo" in questa fase, ha aggiunto, precisando che ieri sono stati tre i velivoli della Raf decollati con a bordo ciascuno centinaia di sfollati, senza poter dare garanzie su eventuali nuove partenza oggi per ragioni di sicurezza.

isis k la branca afgana dello stato islamico

"Siamo onestante preoccupati di poter offrire un bersaglio ai terroristi", ha insistito il viceministro della Difesa britannico alla Bbc, per poi puntualizzare a radio Lbc: "Io non credo che qualcuno possa essere sorpreso di questo, il Daesh, o Stato Islamico, è stato già colpevole di ogni sorta di malvagità. Prendere di mira opportunisticamente una missione internazionale umanitaria (come quella in corso sull'evacuazione di stranieri e afghani in fuga dai Talebani, ndr) sarebbe assolutamente ignobile, ma non certo per un'organizzazione barbara" come l'Isis.

