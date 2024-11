IL MIO LAVORO? USO GLI UOMINI COME PORTACENERE UMANO E GLI SPENGO LA SIGARETTA IN BOCCA, FRUSTO I CULI DEGLI SCHIAVI

Da "La Zanzara"

angelica barbareschi 5

Angelica Barbareschi in arte “La Dusty”, figlia dell’attore, regista ed ex politico Luca Barbareschi, parla della sua ribellione ai microfoni di Radio24 a La Zanzara: “E’ stato difficile crescere nell’ombra di mio padre quindi ho provato a costruirmi la mia strada. Lui Ha tanti figli e tanti rapporti da dover mantenere. Per tanti anni quello che faccio oggi è stato criticato, da entrambi i miei genitori che volevano che facessi l’attrice, un po’ mi hanno emarginato come artista di serie b”.

E ancora sul padre Luca Barbareschi: “Non ci sentiamo molto, abbiamo idee molto diverse ma per me questo è uscire dagli schemi, è libertà ho iniziato a 16 anni, non mi ha allontanato ma mi sentivo oppressa e grazie al freak show, agli spettacoli di bondage, cabaret, burlesque ho trovato la mia strada”.

Mio padre non mi ha mai visto live durante i miei spettacoli ne' conosce il mio fidanzato che pratica fachirismo estremo facendo spettacoli molto particolari come sollevare una palla da bowling con i coglioni” - e aggiunge: “se lo conoscesse penserebbe di avere davanti un pazzo, meglio così” - (dice la figlia di Luca Barbareschi mentre si sfila degli aghi dal collo, ndr).

luca barbareschi

Poi parla dei suoi spettacoli: “Sul palco faccio la dominatrice, frusto i culi degli schiavi, ma quello che mi diverte di più è usare la gente come portacenere umano, gli butto la cenere addosso o in bocca e se richiesto gli spengo anche la sigaretta addosso. Devo dire che questa cosa me la sono fatta fare anche io.”

“La pratica che più mi piace è il “wax-show”, in sostanza ti fai versare la cera calda addosso. Durante uno spettacolo dove sono stata dominata per la prima volta mi hanno versato la cera sulla figa, è stato bellissimo, è una cosa che mi piace molto.

angelica barbareschi 4

Perchè lo fai, provi godimento?

“Il mio godimento è quello di vedere le reazioni delle persone nel vedere queste performance che rappresentano anche una pratica erotica molto eccitante e richiesta nei club bondage”.

E aggiunge: “Due sere fa con il mio ragazzo ci siamo divertiti tantissimo a ricoprirci di aghi, trovo questa cosa bellissima (nel mentre Riccardo, il fidanzato - anche lui fachirista estremo - si infila un ago nella guancia, trapassando da parte a parte ndr.)

Vuoi dire qualcosa a tuo padre?

“Papà, pensavi fosse di nicchia e invece sono a Radio24 a La Zanzara”.

angelica barbareschi angelica barbareschi 3 angelica barbareschi 2 elena monorchio luca e angelica barbareschi foto di bacco angelica barbareschi 1