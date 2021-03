“SUL MIO CORPO DECIDO IO” – È STATO RIVENDICATO L’ATTENTATO INCENDIARIO ALL’ISS DI DOMENICA SCORSA. UNA LETTERA ANONIMA DELIRANTE È STATA PUBBLICATA SUL PORTALE ROUNDROBIN.INFO, “STRUMENTO DI COMUNICAZIONE ORIZZONTALE PER LA GALASSIA ANTIAUTORITARIA”: “LE RESPONSABILITÀ DEGLI ASSASSINII DI STATO NELLE CARCERI A MARZO 2020 SONO DA CERCARE ANCHE LÀ DENTRO. LA MEDICINA È UN'ISTITUZIONE OPPRESSIVA, UNA DELLE MOLTEPLICI COLONNE SU CUI SI FONDA IL SISTEMA CAPITALISTA PATRIARCALE TECNOINDUSTRIALE…”

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ATTENTATO INCENDIARIO

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - E' stato rivendicato con una lettera anonima pubblicata sul portale roundrobin.Info, "strumento di comunicazione orizzontale per la galassia antiautoritaria" l'attentato incendiario di domenica scorsa al portone della sede dell'Istituto Superiore di Sanità di viale Regina Elena. "Un giorno non troppo lontano dall' 8 marzo, incendiato il portone dell'Iss - si legge - Perchè sul mio corpo decido io. Perchè le responsabilità degli assassinii di Stato nelle carceri a marzo 2020 sono da cercare anche là dentro. Perchè la medicina è un'istituzione oppressiva, una delle molteplici colonne su cui si fonda il sistema capitalista patriarcale tecnoindustriale. Perchè era l'ultima giornata prima del ritorno in zona rossa e ci stava di passarla in allegria. E soprattutto, perchè no? Solidarietà con chi lotta dentro le carceri, contro di esse e contro ogni tipo di gabbia. Un pensiero ai virus oppressi di tutto il mondo".

