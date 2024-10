“IL MIO EX-MARITO STA USANDO I NOSTRI FIGLI COME PEDINE DI UN GIOCO MALSANO” - IN NUOVA ZELANDA, UN UOMO CHE HA SEQUESTRATO I PROPRI FIGLI TRE ANNI FA È STATO AVVISTATO DA UN GRUPPO DI CACCIATORI NEI BOSCHI DELLA REGIONE DI WAIKATO: “ERA ARMATO DI PISTOLA” - TOM PHILLIPS ERA SCOMPARSO DA CASA NEL DICEMBRE 2021, PORTANDO CON SÉ I TRE RAGAZZINI, DOPO UN LITIGIO CON LA MOGLIE - LA DONNA: “I MIEI BAMBINI NON DOVREBBERO ESSERE COSTRETTI A PREOCCUPARSI SU DOVE DORMIRANNO LA NOTTE E SE POTRANNO STARE AL CALDO”

Un padre che tre anni fa ha rapito i propri figli e si è nascosto con loro in una selvaggia regione della Nuova Zelanda è stato avvistato e fotografato per la prima volta. […] Tom Philips e i suoi tre bambini, Jayda di 11 anni, Maverick di 9 ed Ember di 8, si sono imbattuti per caso la scorsa settimana in un gruppetto di giovani cacciatori nella foresta di Waikato.

“Era armato di pistola e aveva la barba lunga”, hanno raccontato i ragazzi alle autorità, descrivendo l’uomo. “I tre figli avevano il volto mascherato e portavano ciascuno uno zaino sulle spalle”. Alla domanda se qualcuno sapesse della loro presenza in quell’area, uno dei tre bambini ha risposto: “Lo sapete soltanto voi”.

All’inizio del 2024 la polizia aveva messo una ricompensa di 80 mila dollari neozelandesi (pari a circa 45 mila euro) per informazioni utili a ritrovare Philips e i suoi figli. L’uomo era scomparso da casa nel dicembre 2021, portando con sé i bambini, all’epoca ancora più piccoli, dopo una disputa con la moglie, che in seguito ha ottenuto il divorzio in sua assenza.

Da allora lui non si è più fatto sentire e non è più stato visto, fino all’incontro di qualche giorno fa con i cacciatori.“Provo un immenso sollievo ad apprendere che i miei figli sono vivi e che sembrano stare abbastanza bene da trasportare da sé uno zaino”, ha dichiarato Cat, la loro madre, al quotidiano New Zealand Herald. “Il mio ex-marito li sta usando da tre anni come pedine di un gioco malsano. I miei bambini non dovrebbero essere costretti a preoccuparsi su dove dormiranno la notte e se potranno stare al caldo”.

[…] La polizia è convinta che Philips abbia avuto dei complici per tenere nascosti i tre piccoli minorenni per tutto questo tempo e per riuscire in qualche modo a nutrirli. “Facciamo appello a chiunque sa qualcosa a farsi avanti e dirci dove sono”, afferma un portavoce delle forze dell’ordine. Oltre all’accusa di sottrazione e rapimento dei figli, l’anno scorso è stato emesso un mandato di arresto per Philips perché sospettato di avere partecipato alla rapina di una banca a Te Kuiti, una piccola città della regione. […]

