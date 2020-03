“IL MIO EX STA CON LADY GAGA” – TIMES LINDSAY CROUSE, 35 ANNI, GIORNALISTA DEL “NEW YORK TIMES”, HA SCRITTO UN ARTICOLO-CONFESSIONE SUL GIORNALE PER RACCONTARE COME SI È SENTITA QUANDO HA SCOPERTO CHE L’EX FIDANZATO, CON IL QUALE HA CONDIVISO 7 ANNI DI VITA, E' LA NUOVA FIAMMA DELLA GERMANOTTA: “CONFRONTARMI CON LEI È STATO INCREDIBILMENTE MOTIVANTE. NON MI COMPRO MAI VESTITI CARI, MA…” - VIDEO

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

Una nuova definizione di fair play potrebbe essere quella offerta dalla giornalista del New York Times Lindsay Crouse, 35 anni, redattrice e maratoneta (così la sua bio sui social): superata una rottura - che fa intuire recente - con un uomo con cui era stata per sette anni, scopre dai messaggi degli amici che lui ha una nuova compagna, bella e di successo.

E che fa? Prima, come tutti, la cerca su Google e sui social. Poi, scoperto chi è, non solo ci scrive un articolo - in prima persona, nella sezione Opinioni di cui è redattrice - in cui le augura ogni bene, ma definisce anche la sua epigona «un modello a essere sempre la versione migliore di me, a continuare a cercare nuove sfide, proprio come fa lei». Lei, cioè Lady Gaga. «La nuova ragazza del mio ex è Lady Gaga», si intitola il pezzo, condiviso online migliaia di volte.

Da tempo ci si interrogava su chi fosse il «mystery man» con cui la popstar è comparsa in alcune recenti occasioni ufficiali (l' ultima è il Super Bowl, dove si è anche esibita).

Un sito lo aveva definito «l' accessorio più cool visto indossare in questa stagione: un fidanzato normale». Il «fidanzato normale», ex della giornalista, è l' imprenditore Michael Polansky. Dalla scorsa settimana, quando alcuni siti hanno pubblicato il suo nome, ma soprattutto da ieri, quando l' articolo-confessione è uscito sul New York Times , mezzo mondo ha cercato su Instagram lui (@michaelpolansky, 304 seguaci), la sua ex fidanzata (@lindsaycrouse, 8 mila) e soprattutto trovato conferme della love story sul profilo di lei, @ladygaga, 39 milioni e mezzo di seguaci.

Del resto la cantante fa parlare di sé, di recente, più per i suoi amori probabili o ufficiali che per le mise esagerate di un tempo: alla consegna dell' Oscar per la migliore colonna sonora nel 2019 (per Shallow , dal film A Star Is Born ) l' attenzione si era concentrata sul suo duetto, con bacio mancato, col coprotagonista Bradley Cooper. Lui allora era sposato con la modella Irina Shayk, che a febbraio li guardò quasi baciarsi con aplomb, per poi divorziare a giugno.

«Confrontarmi con Lady Gaga è stato incredibilmente motivante», ha scritto la giornalista del Times . «Non mi compro mai vestiti cari: ieri e ne ho comprato uno carissimo pensando a lei, che una volta è uscita ricoperta di bistecche.

È per un' occasione, ho detto al commesso: ho scoperto che il mio ex sta con Lady Gaga». Le lettrici sul sito commentano: «Ora Gaga sa che sta con l' ex di una giornalista famosa: è lei che deve tremare». Da Instagram, dove la star pubblica da febbraio foto estatiche col nuovo «fidanzato normale», non sembrerebbe.

