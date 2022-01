“MIO FIGLIO È MORTO PER COLPA MIA” - SINEAD O’CONNOR È STATA RICOVERATA IN OSPEDALE, A POCHI GIORNI DALLA MORTE DEL FIGLIO 17ENNE - SOLO QUALCHE ORA PRIMA, LA CANTANTE AVEVA PUBBLICATO DIVERSI MESSAGGI, IN CUI ESPRIMEVA IL DESIDERIO DI NON CONTINUARE A VIVERE: “NON VOGLIO ESSERE IN UN MONDO SENZA IL MIO SHANE E SENZA GLI ALTRI MIEI FIGLI. SONO UN DISASTRO DAL GIORNO IN CUI SONO NATA…” - VIDEO

Chiara Maffioletti per www.corriere.it

Sinead O’Connor è stata ricoverata in ospedale, a pochi giorni dalla morte del figlio 17enne. Solo qualche ora prima, la cantante ha pubblicato diversi messaggi, in cui esprimeva anche il suo desiderio di non continuare a vivere. «Non voglio essere in un mondo senza il mio Shane e senza gli altri miei figli. Non merito di vivere. È colpa mia. Non di un altro», ha scritto.

Aggiungendo: «Sono un disastro dal giorno in cui sono nata. Non è colpa dei miei genitori, della mia famiglia o dei miei figli. Dio mi ha fatta sbagliata». Pensieri che O’ Connor ha condiviso anche in vista del ricovero, quando sui suoi social ha scritto: «Sono persa senza mio figlio e mi odio. L’ospedale aiuterà un po’. Ma troverò Shane. Questo è solo un ritardo».

I fan in ansia

Infine, la cantante ha cercato di calmare i tanti fan preoccupati per lei. «Mi dispiace. Non avrei dovuto dirlo — ha fatto sapere —. Sono con i poliziotti ora in viaggio verso l’ospedale. Mi dispiace di aver sconvolto tutti». Il figlio di O’Connor aveva tentato già due volte il suicidio in precedenza, fuggendo dall’ospedale in cui era ricoverato. La notizia della sua morte ha devastato la vita già piena di tormenti della cantante, facendola ripiombare nel buio da cui da sempre tenta di allontanarsi.

