«Se Paolo fosse stato tranquillo almeno dal punto di vista economico, forse quel dicembre di due anni fa non avrebbe assunto il cocktail di farmaci anti depressivi».

Roberto Calissano, imprenditore, riassume con poche, drammatiche parole il suo pensiero in una giornata di fortissime emozioni. Da qualche ora ha saputo che l’ex amministratore di sostegno per 13 anni al fianco di suo fratello, l’attore e presentatore tv trovato morto nella sua casa di Roma, è agli arresti domiciliari. Perché secondo il pm Francesco Cardona Albini e la giudice per le indagini preliminari Milena Catalano che ha emesso l’ordinanza, l’avvocato genovese Matteo Minna ha sottratto a Paolo Calissano e altri tre assistiti fragili oltre 800mila euro.

Di questi, più di mezzo milione soltanto al personaggio dello spettacolo […] «Dopo la sua morte, quando mi sono occupato delle pratiche burocratiche per la successione, ho capito che troppe cose non tornavano. E allora ho chiesto alla banca i numeri. Purtroppo più indietro di dieci anni non si può andare».

È lì che l’imprenditore capisce che la realtà è un’altra. E inizia a sospettare pesantemente della persona «di cui più mi fidavo, di cui mi era affezionato. Lui che mi aveva dato la notizia della morte di mio fratello, mi aveva accompagnato a Roma, avevo abbracciato e ringraziato ai funerali». […]

Il tribunale di Genova aveva assegnato un amministratore di sostegno all’attore dopo le vicende giudiziarie seguite alla morte per droga dell’amica Ana Lucia Bandeira Bezzerra nel suo appartamento di Genova, nel settembre 2005.

Un dramma per cui aveva patteggiato quattro anni, e dopo il quale aveva deciso di intraprendere un lungo periodo in una comunità di recupero. Episodi che avevano compromesso una carriera […] E infatti, specifica adesso il fratello Roberto, «da quanto ho potuto ricostruire parlando con medici e conoscenti di Paolo dopo la sua morte, il fatto di essere ormai tagliato fuori dal mondo dello spettacolo, di sentirsi colpevole lui stesso di aver speso tutti i suoi soldi, lo hanno portato anche a chiudere la sua relazione con la sua ultima compagna (Fabiola Palese, ndr)». Alla donna l’attore avrebbe detto che «non posso mettere su una famiglia, non riesco a provvedere a nessuno».

Ora Roberto Calissano non può che concordare con quanto scritto nero su bianco dalla gip nell’ordinanza di custodia cautelare: «Matteo Minna - difeso dagli avvocati Maurizio Mascia e Mario Scopesi - ha piegato ed utilizza in modo strumentale la sua professione per soddisfare l’istinto predatorio». […]

