“IL MIO MONDO È SCOMPARSO NEL GIRO DI POCHE ORE” – KEVIN SPACEY ROMPE IL SILENZIO E PARLA DELLE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE CHE HANNO FATTO ARENARE LA SUA CARRIERA – PARAGONANDOSI AI LAVORATORI CHE HANNO PERSO IL LAVORO PER IL CORONAVIRUS HA COMMENTATO: “PROVO EMPATIA PER CHI NON PUO' TORNARE A LAVORO. QUANDO MI SONO TROVATO DAVANTI ALLA POSSIBILITÀ DI NON ESSER MAI PIÙ ASSUNTO COME ATTORE, MI SONO CHIESTO: SE NON POSSO RECITARE, CHI SONO IO...” -VIDEO

Ivan Marra per "cinema.everyeye.it"

kevin spacey

È stato in silenzio per un bel po', Kevin Spacey: l'ex-star di House of Cards non faceva sentire la sua voce dalla seconda metà del 2019, ma proprio in queste ore un suo intervento è stato trasmesso durante la conferenza tedesca Bits and Pretzels.

kevin spacey

Spacey non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione in cui si trova da quando, nel 2017, gli furono rivolte quelle ormai celebri accuse di molestie sessuali che, di fatto, hanno fatto precipitare in un baratro senza fine la carriera di quello che fino ad allora era uno degli attori più apprezzati del panorama mondiale.

kevin spacey

"Il mio mondo si è praticamente fermato nel 2017, non credo che per qualcuno ciò sia una sorpresa. Il mio lavoro, i miei rapporti sociali, le mie possibilità di permanenza nella mia stessa industria: tutto scomparso nel giro di poche ore. Ora ci troviamo tutti in una situazione simile, sebbene per motivazioni differenti" ha esordito Spacey, paragonando la sua situazione personale a quella che ha coinvolto il mondo intero dallo scoppio dell'emergenza coronavirus.

ghislaine maxwell e kevin spacey

"Provo empatia per chi ora sta provando la sensazione di non poter tornare a lavoro, o di perdere il proprio lavoro. È una situazione di cui è impossibile avere alcun controllo. [...] Tutto ciò che sapevo fare era recitare. Quando la mia carriera si è arenata, quando mi sono trovato di faccia alla possibilità di non esser mai più assunto come attore, mi sono posto una domanda che mai mi ero fatto prima, e cioè: se non posso recitare, chi sono io?" ha poi proseguito l'attore.

kevin spacey a cena a roma

Prima di questa conferenza, Spacey era apparso l'ultima volta in un video in cui invitava i suoi fan a non credere a tutto ciò che sentissero dire in giro; prima ancora, Spacey era apparso a Roma intento a declamare una poesia in pubblico.

kevin spacey e bill clinton kevin spacey a cena a roma 1 kevin spacey a palazzo massimo a roma 13 kevin spacey e gabriele tinti kevin spacey a cena a roma 4 kevin spacey 2 kevin spacey 3 kevin spacey rompe il silenzio dopo le accuse kevin spacey 2 kevin spacey 4 kevin spacey 3 KEVIN SPACEY IN TRIBUNALE il ragazzo che ha accusato kevin spacey 3 kevin spacey 1 kevin spacey 2 kevin spacey 1 kevin spacey a cena a roma 2 kevin spacey a palazzo massimo a roma 4 kevin spacey 4 kevin spacey a palazzo massimo a roma 6 kevin spacey a cena a roma 3 kevin spacey a palazzo massimo a roma 7 kevin spacey a palazzo massimo a roma 3 kevin spacey a palazzo massimo a roma 1 kevin spacey a palazzo massimo a roma 2 kevin spacey a palazzo massimo a roma 11 kevin spacey a palazzo massimo a roma 10 kevin spacey a palazzo massimo a roma 12 kevin spacey