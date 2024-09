“MIO NIPOTE È SCAPPATO CON IL BANCOMAT DEL PADRE E LE CENERI DELLA MADRE” – A “CHI L’HA VISTO?” FEDERICA SCHIARELLI SCODELLA L’INCREDIBILE STORIA DI UN RAGAZZO, FUGGITO DOPO CHE IL PADRE HA AVUTO UN ICTUS: MENTRE L’UOMO ERA RICOVERATO, IL GIOVANE GLI HA RUBATO IL BANCOMAT E LA MACCHINA, HA PRESO LE CENERI DELLA MADRE ED È SCAPPATO – DA ALLORA HA SPESO 1700 EURO DANDO FONDO A TUTTO QUELLO CHE C’ERA SULLA CARTA – DA QUANDO È SPARITO, LA ZIA PROVA A CONTATTARLO, MA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

Maria Rosaria cerca suo nipote, il figlio del fratello Claudio a Chi l'ha visto. Quest'ultimo si trovava in ospedale a causa di un ictus e il figlio va a trovarlo, ma dopo la prima volta e dopo avergli preso il bancomat (e il pin), scappa e non torna più. «Dalla sua carta di credito mancano 1700 euro, mio fratello non ha più niente in banca. I soldi sono stati spesi per divertimento», ha rivelato Maria Rosaria.

E la macchina di Claudio? Per la zia ce l'ha sicuramente il ragazzo. Quella macchina contiene una cosa importantissima: «Ha le ceneri della prima moglie di mio fratello. Ce le aveva a casa, ma la nuova moglie non le voleva. Dora è morta giovanissima e dal loro amore è nato questo figlio».

[…] La zia ha chiesto più volte al nipote, tramite messaggi, a cui lui non ha mai risposto, di tornare indietro e di riportare le ceneri.

Claudio, suo papà si trova in ospedale a causa di un ictus che lo sta mettendo a dura prova. In videochiamata con Maria Rosaria scoppia a piangere e l'unica parola che riesce a pronunciare è «Dora», il nome della prima moglie venuta a mancare. Una scena molto dolorosa che mette in difficoltà anche la conduttrice: «Fatti sentire».

«Siamo delusi perché in queste circostanze non si fanno queste cose. Tuo papà era paralizzato, non camminava e tu gli hai rubato il bancomat. Sei stato cattivo», conclude la zia amareggiata.

