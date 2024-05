“MIO PADRE NON SI È SUICIDATO, È STATO AMMAZZATO” – IL POST SUI SOCIAL DI CAROLINA, LA FIGLIA 20ENNE DI ANGELO ONORATO, IL MARITO DELL’EURODEPUTATA FRANCESCA DONATO, TROVATO MORTO A PALERMO: “NON AVREBBE MAI LASCIATO LA SUA FAMIGLIA. SO CHE È STATO AMMAZZATO PER COME IO E MIA MADRE LO ABBIAMO RITROVATO” – LE IMPRONTE SULLA MANIGLIA DELLO SPORTELLO POSTERIORE DELL’AUTO, LA PISTA DEI DEBITI E L’INQUIETANTE LETTERA CONSEGNATA DALL’AVVOCATO ALLA FAMIGLIA: “MI DISSE CHE SE GLI SUCCEDEVA QUALCOSA DOVEVO FARLA AVERE ALLA MOGLIE…”

1. LA FIGLIA DI ONORATO: «MIO PADRE È STATO AMMAZZATO, NON SI È SUICIDATO. LO DICO PER COME IO E MIA MADRE L'ABBIAMO TROVATO»

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

«Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose: mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato».

A scriverlo sui social, domenica 26 maggio, è stata Carolina Onorato, la figlia ventenne di Angelo, l'architetto trovato morto nella giornata di sabato a Palermo.

Onorato, 55 anni, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, è morto per soffocamento: al collo aveva una fascetta, era ancora seduto al posto di guida, e aveva la cintura ancora allacciata. […]

Per Carolina Onorato - interrogata insieme alla madre fino alla tarda serata di ieri - la seconda ipotesi è da scartare, per due motivi. Il primo: «Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così». E il secondo: «Lo escludo per come io stessa, insieme a mia madre, l'abbiamo trovato. Vi dico che non è stato un suicidio ma un omicidio».

«Che nessuno osi dire o anche solo pensare che mio padre si sia suicidato», che ringrazia «davvero tutti per i messaggi di conforto», e trova la forza per chiedere «perdono se non rispondo».

2. LA MORTE DI ANGELO ONORATO, MARITO DELL’EURODEPUTATA DONATO, È ANCORA UN GIALLO. LA PISTA DEI DEBITI E LA LETTERA A UN LEGALE: “SE SUCCEDE QUALCOSA CONSEGNALA A MIA MOGLIE”

Estratto dell'articolo di Salvo Palazzolo per "la Repubblica"

Dentro una Range Rover, posteggiata davanti a una caserma abbandonata della periferia di Tommaso Natale, c’è uno degli imprenditori più noti della città con il capo riverso sulla camicia sporca di sangue. È Angelo Onorato, 54 anni, il marito dell’eurodeputata e vice segretaria Dc Francesca Donato. Al collo ha una fascetta di plastica, ben stretta, che l’ha soffocato. E ha il tallone del piede destro poco fuori dal mocassino.

Alle tre del pomeriggio, lungo questo budello laterale della circonvallazione, è la moglie a urlare: «Me l’hanno ammazzato». E l’ultimo morto di Palermo diventa subito un giallo. Perché dentro quella Range Rover può essere avvenuto tutto e il contrario di tutto.

[…] l’imprenditore ha ancora la cintura di sicurezza e gli occhiali da vista agganciati alla camicia. Il portafogli e il cellulare sono nel porta oggetti. «Possibile suicidio», è la prima ipotesi degli investigatori della squadra mobile diretta da Marco Basile. Ma lo sportello posteriore della Range Rover è aperto, ci sono delle impronte sulla maniglia interna. Sorge subito la domanda: «E se qualcuno, da dietro, avesse stretto quella fascetta al collo dell’imprenditore?».

La moglie sussurra ai poliziotti: «Negli ultimi tempi era preoccupato, a volte sembrava proprio disperato». Ma per cosa? Questo la moglie non lo sa di preciso, però un amico arrivato in viale Regione Siciliana racconta: «Aveva tanti debiti». E ancora una volta è tutto e il contrario di tutto. Angelo Onorato era forse preoccupato per le minacce di qualcuno che voleva presto i suoi soldi? O era schiacciato dal peso di quelle difficoltà economiche?

Era titolare di un grosso negozio di arredamento (“Casa” di viale Strasburgo), come architetto gestiva anche alcuni cantieri di ristrutturazione. «Oggi aveva appuntamento con qualcuno a Capaci», dice la moglie ai poliziotti. Ma non sa con chi. È stata lei a scoprire il cadavere […]

«Ma quale suicidio», sbotta il signor Giacomo Grilletto, da 28 anni il factotum dell’imprenditore, mentre vaga attorno alla Range Rover: «Ci siamo visti questa mattina a casa sua, intorno alle 10, abbiamo parlato delle cose da fare. Poi, è uscito. Nulla faceva pensare a un gesto disperato». Un amico rivela: «Alle 10 e mezza è venuto a casa mia, a Mondello, mi ha portato il caricabatterie che gli avevo prestato ieri sera. Ha detto poche parole, ma mi sembrava comunque sereno». Dalle 11 alle 15, cos’è successo?

In serata, un amico avvocato si presenta alla squadra mobile con una lettera dell’imprenditore, in cui si parla di debiti e difficoltà economiche. «Qualche tempo fa, Angelo mi disse: “Se succede qualcosa, fai avere questa lettera a mia moglie”». È l’unica volta in cui questa storia non sembra tutto e il contrario di tutto. Anche se la figlia scrive sui social: «Papà non si è suicidato, l'hanno ammazzato».

