Danilo Barbagallo per https://www.leggo.it/

Un tenero messaggio di auguri da parte di Madonna al padre Silvio Anthony Ciccone, detto Tony, di origini abruzzesi, che spegne novanta candeline. Un evento che Madonna ha voluto celebrare con una dedica social al padre, a cui ha regalato un video della giornata di festa trascorsa insieme: “Mio padre è un sopravvissuto – ha scritto su Instagram - è cresciuto come immigrato italiano negli Stati Uniti e ha affrontato diversi traumi, ma ha sempre lavorato duramente per guadagnarsi tutto ciò che ha avuto. Mi ha insegnato l'importanza del duro lavoro e l'importanza di trovare la propria strada nella vita. Ti ringrazio ancora. E’ stato così speciale aver potuto trascorrere il tuo novantesimo compleanno insieme e con i miei figli nel tuo vigneto. #happybirthday #ohfather #thestrangers @cicconevineyard”.

Madonna ha trascorso la giornata di festa assieme ai figli. La cantante ha ha sei, di cui quattro adottati: ha avuto la prima nel 1996, Lourdes Maria, nata dalla relazione con il personal trainer Carlos Leon. Nel 2000 sposa il regista Guy Ritchie, dal loro matrimonio lo stesso anno nasce Rocco John e poi nel 2006 adotta un bambino originario della zona del Malawi, David Banda. La cantante ha poi adottato Mercy James nel 2009 e le gemelline Stella e Estere Mwale nel 2016. All’appello nel party in famiglia per i novanta anni di Silvio Anthony Ciccone mancava solo Rocco John Ritchie.

