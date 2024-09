“MIO PADRE, IN TUTTI I PROCESSI DOVE SI È PARLATO DELL'OMICIDIO DALLA CHIESA, NON È STATO RITENUTO MAI RESPONSABILE DI NULLA” – STEFANO ANDREOTTI, FIGLIO DEL DIVO GIULIO, OSPITE DI VESPA A “5 MINUTI” RICORDA LE ACCUSE NEI CONFRONTI DEL PAPA’ – “DA PARTE DELLA FAMIGLIA DALLA CHIESA NON È UNA NOVITÀ, PERCHÉ SOPRATTUTTO IL FRATELLO DI RITA, NANDO, GIÀ NEGLI ANNI '80, HA AVUTO DEGLI ALTERCHI VERBALI ANCHE VIOLENTI CON MIO PADRE” – LA REPLICA DI RITA DALLA CHIESA DALLA BERLINGUER: “NESSUNO CI HA DETTO COSA E’ SUCCESSO. PAPA’ È STATO LASCIATO SOLO. SONO PRONTA A…”

MAFIA: DALLA CHIESA, PRONTA A INCONTRARE FIGLIO DI ANDREOTTI

STEFANO ANDREOTTI

(LaPresse) - "Io ho molto rispetto del figlio di Andreotti. Se mi volesse incontrare a me farebbe piacere. Anche per parlare dei nostri padri perché niente deve ricadere sui figli". Lo ha affermato Rita Dalla Chiesa nel corso di 'È sempre Cartabianca' su Retequattro.

"Ancora oggi sono devastata da quello che mi è successo perché c'è una verità che sfugge, che non riesco ad acchiappare. Nessuno ci ha detto cos'è successo davvero", ha aggiunto parlando dell'assassinio del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

rita dalla chiesa foto di bacco

"Papà - ha aggiunto - è stato lasciato solo. Basti pensare che quando è arrivato a Palermo con la nave nessuno è andato a prenderlo".

MAFIA: STEFANO ANDREOTTI, 'DALLA CHIESA? IN TUTTI PROCESSI MIO PADRE RESPONSABILE DI NULLA'

(Adnkronos) - "Le accuse a mio padre? Da parte della famiglia Dalla Chiesa non è una novità, perchè soprattutto il fratello Nando, già negli anni '80, ha avuto degli alterchi verbali anche abbastanza violenti, con mio padre su questi argomenti.

carlo alberto dalla chiesa

Mio padre, in tutti i processi dove in qualche modo si è parlato dell'omicidio Dalla Chiesa, non è stato ritenuto mai in nessun modo responsabile di nulla...''. Così Stefano Andreotti, terzo dei quattro figli dell'ex presidente del Consiglio e senatore a vita, ai microfoni di '5 minuti' di Bruno Vespa commenta le allusioni alla responsabilità del padre Giulio per l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fatte durante un'intervista televisiva alla figlia Rita.

''Nelle lettere da aprire post mortem, in particolare prima di subire un'operazione, mio padre giura davanti a Dio di non avere niente a che vedere, nè con la mafia, nè con Pecorelli, nè con Dalla Chiesa, nè con qualsiasi altro omicidio''.

nando dalla chiesa

''Dalla Chiesa in più di un'occasione -ha detto il figlio di Andreotti confermando indiscrezioni su uno sfogo del generale sulla famiglia- esternò le sue grandi preoccupazioni per avere un figlio che era su posizioni davvero lontanissime da lui. Mio padre non volle mai raccontarlo questo fatto ma poi nel corso degli anni lo raccontò a noi e a chi era vicino a lui e venne fuori. Una volta addirittura Dalla Chiesa quasi pianse davanti a mio padre per la preoccupazione che gli dava questo figlio''.

giulio andreotti con i figli lamberto marilena e stefano CARLO ALBERTO DALLA CHIESA stefano andreotti foto di bacco CARLO ALBERTO DALLA CHIESA stefano andreotti foto di bacco stefano andreotti con il figlio giulio foto di bacco