19 ott 2020 18:25

“MISURE DRASTICHE O SARÀ UN BRUTTO NATALE” – I TONI APOCALITTICI DEL COMITATO SCIENTIFICO CHE VA IN PRESSING SU CONTE: “SIAMO A UN BIVIO. O SI CAMBIA DECISAMENTE STRATEGIA O PAGHEREMO UN PREZZO DRAMMATICAMENTE ALTO” – IL PREMIER TIENE DURO E RESPINGE GLI ASSALTI DI SPERANZA: "NON VOGLIO NEMMENO SENTIRE PARLARE DI LOCKDOWN” – GLI SCIENZIATI NON MOLLANO E CHIEDONO UNA "SVOLTA IMMEDIATA" SUI TRASPORTI PUBBLICI. SUI BAR. SULLA MOVIDA…