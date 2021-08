“È UN MOLESTATORE SERIALE” – BUFERA SU ANDREW CUOMO, TRAVOLTO DAI VENTI DEI METOO: LA PROCURATRICE LO ACCUSA DI AVER ABUSATO DEL SUO POTERE PER METTERE LE MANI SU 11 DONNE, NOVE DELLE QUALI LAVORAVANO CON LUI. C’È LA GUARDIA DI SICUREZZA TOCCATA IN ASCENSORE E CHI È STATA INCORAGGIATA DAL GOVERNATORE A GIOCARE A STRIP POKER PRIMA DI ESSERE BACIATA – SECCA LA REAZIONE DI BIDEN: “SI DEVE DIMETTERE”, MA CUOMO NON NE HA ALCUNA INTENZIONE E PARLA DI ACCUSE POLITICHE VISTO CHE LA PROCURATRICE… - VIDEO

Flavio Pompetti per "Il Messaggero"

andrew cuomo

Cuomo si deve dimettere. Non ha esitazioni Joe Biden di fronte alla domanda che conclude una giornata di tensione e di attesa. Il presidente aveva detto a marzo che se l'inchiesta sulle supposte molestie sessuali lo avesse trovato colpevole, avrebbe chiesto che abbandonasse la poltrona di governatore dello stato di New York. L'inchiesta si è conclusa e la procuratrice Letitia James ha presentato ieri il rapporto che contiene conclusioni durissime.

famiglia cuomo

Il governatore di New York ha abusato del suo potere per mettere le mani su almeno undici donne diverse, nove delle quali lavoravano o lavorano ancora oggi per lui. Lo ha fatto nel corso di sette anni, dal 2013 al 2020, quando la denuncia del movimento MeToo era già esplosa, e l'attenzione ai comportamenti sessuali era massima sui posti di lavoro.

GLI INVESTIGATORI Nel suo ufficio privato ad Albany e in quelli dell'esecutivo vigeva un clima di terrore tra le collaboratrici. Chi tra loro ha trovato il coraggio di denunciare è stata punita, rimossa dalla sua poltrona e trasferita altrove. Cuomo aveva ribattuto alle prime accuse lanciate da James denunciando la natura politica dell'inchiesta. La procuratrice non nasconde la sua ambizione di strappargli la poltrona governatoriale nelle elezioni del prossimo anno. Per questo si è tutelata chiamando due investigatori indipendenti ad affiancarla nel lavoro, e ha pubblicato nel documento conclusivo solo i fatti che sono stati acclarati dall'intera squadra, confermati dalle 179 testimonianze raccolte.

andrew cuomo.

LE VITTIME Tra queste ci sono le storie già conosciute di Charlotte Bennett, incoraggiata da Cuomo a raccontare i dettagli di un'aggressione sessuale appena subita, per poi sentirsi dire che il governatore era in cerca di una compagna, e non disdegnava rapporti con donne più giovani di lui. C'è Lindsay Boyland, la prima a levare il dito contro di lui per ricordare come Cuomo l'avesse incoraggiata a giocare a strip poker durante il volo di un viaggio di lavoro, e poi baciata a forza nel corridoio di un albergo di Manhattan.

lindsey boylan con kamala harris

CASO POLITICO Ci sono poi le nuove storie scavate dagli investigatori. La più infamante riguarda una guardia di sicurezza assegnata alla protezione del governatore, la quale durante una discesa in ascensore si è sentita le dita dell'uomo scorrere lungo la schiena, dal collo alla cintola, e in un'altra occasione l'intera mano passare dalla pancia all'anca dove tiene la pistola. C'è poi una donna il cui nome viene tenuto anonimo che lo avrebbe seguito su sua richiesta nell'home office di Albany, dove Andrew le avrebbe afferrato i seni sotto la camicetta.

Tutte insieme queste accuse non sembrano ammontare ad un solo reato perseguibile penalmente. Molti sono estinti dalla prescrizione, altri restano sotto la soglia del tribunale civile, nel quale Cuomo è stato già chiamato a rispondere da una delle sue vittime. Il peso dell'inchiesta è invece tutto politico, specie dopo la condanna di Biden. Entro un'ora dall'annuncio Cuomo aveva già pronta la sua risposta, nella forma di un appello registrato ai cittadini di New York, ai quali ha detto che voleva far pervenire direttamente la sua voce per ripetere: «Sono innocente».

letitia james procuratore new york

LE TESTIMONIANZE Ha mostrato decine di foto che lo vedono stringere la testa di uomini, donne e bambini tra le mani, e baciarli sulla fronte e sulle gote. Gesti appresi dai genitori, anche loro ritratti nella stessa posa con il figlio e con altre persone. E ha offerto un secco: «No!» alla richiesta di dimissioni che già serpeggia nelle pagine social di tanti esponenti del partito democratico. Ma gli episodi documentati vanno ben oltre queste immagini benevole, e le testimonianze che riempiono 178 pagine del rapporto contraddicono la tesi difensiva.

charlotte bennett la ragazza che accusa andrew cuomo di molestie

LE PROSSIME MOSSE La parola passa ora al congresso di Albany che potrebbe decidere per l'impeachment, e dove lo speaker della camera a freddo ieri ha commentato: «Questi comportamenti danno il voltastomaco». Sempre che Cuomo non giochi d'anticipo e raccolga l'invito di Biden, che è arrivato ieri sera tardi.

lindsey boylan la prima accusatrice di andrew cuomo andrew cuomo 2 lindsey boylan 3 i tweet di lindsey boylan 2 andrew cuomo 3 andrew cuomo 2 andrew cuomo lindsey boylan 2 lindsey boylan 1 lindsey boylan 5 lindsey boylan 6 lindsey boylan la prima accusatrice di andrew cuomo andrew cuomo andrew cuomo ACCUSE DI MOLESTIE A ANDREW CUOMO SUL NEW YORK POST