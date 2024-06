“MOLTE MIE COLLEGHE HANNO PERSO IL MUSCOLO ANALE, NON VOGLIO FINIRE COSÌ” – LA PORNODIVA BENEDETTA D’ANNA, IN ARTE "BENNY GREEN", (SORELLASTRA DI MASSIMO GRAMELLINI) LASCIA IL PORNO: “TROPPO TRASH NELL’HARD. SE PER GIRARE UNA SCENA DEVO ARRIVARE A UN PUNTO CHE NON MI TRATTENGO PIÙ QUANDO VADO IN BAGNO, ANCHE NO - CON ONLYFANS IL PORNO PUÒ FARLO ANCHE LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO CHE SI INFILA UNA ZUCCHINA DENTRO - NON C’È PIÙ ALCUN EROTISMO, NON CONTA NULLA..." - VIDEO

Da “La Zanzara” – Radio24

BENNY GREEN

La “sorellastra” di Massimo Gramellini, l’attrice hard Benedetta D’Anna in arte Benny Green, lascia il porno. L’annuncio ferale a La Zanzara su Radio 24: “Troppo trash nell’hard, ci sono solo cose estreme. Rinuncio”. L’ex bancaria, tre figli, è una delle protagoniste italiane del porno, attacca: “Molte mie colleghe hanno perso completamente il muscolo anale, non voglio finire così. Oggi le richieste sono sempre più estreme, il corpo viene sfruttato al massimo”.

“La Gruber su certe cose ha ragione, anche se io ho scelto consapevolmente come mote altre di fare questo mestiere”. “Con OnlyFans il porno è diventato un discount del trash, può farlo anche la signora della porta accanto che si infila una zucchina dentro”. “Non c’è più alcun erotismo, non conta nulla l’interpretazione”. “Gramellini? Ogni tanto ci mandiamo qualche messaggio, niente di più. Ma sicuramente sono per lui una figura scomoda”.

BENNY GREEN

“Il capitolo dell’hard per me si chiude qui. Non girerò più scene hard, farò sesso solo nel privato. Non mi ritrovo più nel porno attuale, è diventato un discount. Lo fa chiunque, non ci sono capacità interpretative, lo fa anche la signora della porta accanto che apre Only Fans ficcandosi una zucchina dentro. E’ tutto estremamente trash, che a me non piace”.

Con queste parole a La Zanzara su Radio 24 Benedetta D’Anna, ex bancaria, protagonista dell’hard italiano con centinaia di scene girate, annuncia il suo addio al porno. Tempo fa, sempre a La Zanzara, Benedetta aveva rivelato di aver passato la sua infanzia nella stessa abitazione del giornalista Massimo Gramellini, il cui padre si era sposato con la mamma della D'Anna.

“Mi è sempre piaciuto l’eros, la sensualità – dice Benny Green – anche in posizioni complicate. Oggi viene richiesto un porno molto forte, molto estremo. A me piacciono le trame”. Ma ci sono altri motivi?: “Ci sono motivi fisici. Non riguardano i controlli sulle infezioni, che facciamo in modo rigoroso e obbligatorio. Ma il corpo viene violato in maniera molto forte, viene sfruttata in maniera profonda la fisicità della donna, soprattutto nella vagina e nell’ano che sono parti delicate.

benny green bancaria e attrice porno 1

Spesso l’attività sul set porta al deturpamento delle zone interne. So di colleghe che hanno perso completamente il muscolo anale. Se per girare una scena devo arrivare a un punto che non mi trattengo più quando vado in bagno, anche no”. “La mia preoccupazione – dice – è di pagare fisicamente per girare scene che non mi piacciono più”.

