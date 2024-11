“MUSK NON MI LASCIA VEDERE I MIEI TRE FIGLI” – GRIMES, L’EX FIDANZATA ATTACCA MR TESLA. TRA I DUE È IN CORSO UNA DURISSIMA BATTAGLIA LEGALE PER L’AFFIDAMENTO DEI PARGOLI: “ELON È DIVENTATO IRRICONOSCIBILE DA QUANDO È VICINO A TRUMP. DA UN ANNO COMBATTO IN UNO STATO, IL TEXAS, CON PESSIMI DIRITTI DELLE MADRI. IL MIO LAVORO DI MODELLA E I MIEI POST SU INSTAGRAM VENGONO USATI COME MOTIVO PER CUI NON DOVREI VEDERE I BAMBINI E…”

L'ex fidanzata di Elon Musk, Grimes, ha dichiarato che lui non le lascia vedere i loro figli e sostiene che il miliardario è diventato "irriconoscibile" da quando ha stretto amicizia con Donald Trump.

La cantante ha rivelato di essere impegnata da un anno in una battaglia per l'affidamento dei loro tre figli con il padre, durante la quale a quanto pare non ha visto uno dei suoi figli per cinque mesi. L'ex coppia ha avuto due figli, X Æ A-Xii e Techno Mechanicus, e una figlia, Exa Dark Sideræl.

Musk e Grimes sono usciti insieme dal 2018 al 2022, ma di recente il magnate è diventato una figura di spicco del movimento MAGA.

Grimes, il cui vero nome è Clare Boucher, ha rivelato di essere rimasta sconcertata dalla svolta a destra del suo ex e ha affermato di aver incontrato difficoltà durante la loro battaglia per l'affidamento dei figli: «Ho trascorso un anno impegnata a combattere in uno stato con pessimi diritti delle madri, con i miei post su Instagram e il mio lavoro di modella usati come ragioni per cui non dovrei avere figli.

Sto combattendo e distaccandomi dall'amore della mia vita mentre lui diventava irriconoscibile ai miei occhi. Per tutto il tempo non ho visto uno dei miei bambini per cinque mesi. E questo è solo ciò che può essere detto pubblicamente, poiché la maggior parte della mia esperienza di questi ultimi anni dovrebbe rimanere riservata».

