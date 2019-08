14 ago 2019 08:14

“NADIA SOFFRIVA PER GLI ATTACCHI SOCIAL E NON RIUSCIVA AD ACCETTARLO” - PAOLO CALABRESI RICORDA LA TOFFA: “ERA UGUALE A COME SI MOSTRAVA DAVANTI ALLE TELECAMERE. DICEVA CHE LE IENE ERANO LA SUA VITA E LO DIMOSTRAVA. RACCONTAVA QUELLO CHE LE ERA SUCCESSO CON TRANQUILLITÀ PERÒ NON ENTRAVA NELLO SPECIFICO; LA MIA SENSAZIONE ERA CHE LO FACESSE PER NON SPAVENTARE E NON SPAVENTARSI…”