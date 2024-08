“NASRALLAH E KHAMENEI DEVONO SAPERE CHE QUELLO CHE È SUCCESSO NON È LA FINE DELLA STORIA” – NETANYAHU FA IL BULLO CON I SUOI AVVERSARI, DOPO LA PROVA DI FORZA DI QUESTA NOTTE: ISRAELE HA ATTACCATO PREVENTIVAMENTE LE BASI DI HEZBOLLAH CHE STAVANO PER COLPIRE LO STATO EBRAICO. DAL LIBANO SONO COMUNQUE PARTITI RAZZI E DRONI: È LA RISPOSTA DEL “PARTITO DI DIO” ALL’UCCISIONE DI FUAD SHUKR - POSSIBILE ATTACCO ANCHE DEGLI HOUTHI DALLO YEMEN – NONOSTANTE LA TENSIONE, VANNO AVANTI I NEGOZIATI PER IL CESSATE IL FUOCO A GAZA: SI STA LAVORANDO A UNA TREGUA DI 72 ORE – GLI USA: “IL NOSTRO SOSTEGNO A ISRAELE È INCROLLABILE”

Netanyahu, 'ciò che è successo oggi non finisce qui'

Benjamin Netanyahu

(ANSA) - "Nasrallah a Beirut e Khamenei a Teheran devono sapere che questo (l'attacco di oggi) è un ulteriore passo per cambiare la situazione al nord" di Israele, "quello che è successo oggi non è la fine della storia, non si conclude qui". Lo ha dichiarato Il primo ministro Benyamin Netanyahu dopo che l'esercito ha lanciato raid contro gli Hezbollah in Libano per prevenire un loro attacco

Media, 'al Cairo si lavora a tregua temporanea di 72 ore'

jet israeliano intercetta i razzi di hezbollah

(ANSA) -- Fonti hanno riferito ai media arabi che al vertice del Cairo si starebbe lavorando per una tregua temporanea di 72 ore dopo un cessate il fuoco completo a Gaza. Secondo al Hadath, Hamas avrebbe chiesto tempo per verificare il numero di tutti i rapiti, vivi e morti, mentre la delegazione israeliana avrebbe ricevuto il documento con le richieste di revisione di Hamas e la visione del gruppo islamista riguardo alle linee generali dell'accordo.

La tv Al Arabiya, citando proprie fonti, precisa su X che le "discussioni in corso al Cairo" vertono anche "sul corridoio Filadelfia e il valico di Rafah". "La delegazione israeliana ha presentato oggi la sua risposta alle proposte precedenti", scrive ancora l'emittente senza fornire altri dettagli almeno in questa serie di messaggi.

jet israeliano intercetta i razzi di hezbollah 2

'Usa, attacco Israele non è stata una sorpresa, non coinvolti'

(ANSA) - Le forze americane non sono state coinvolte nell'attacco preventivo di Israele contro Hezbollah in Libano. Lo riporta Cbs citando alcune fonti americane, secondo le quali l'attacco non è stato una sorpresa per l'amministrazione Biden.

Austin a Gallant, il sostegno Usa a Israele è incrollabile

(ANSA) - Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha riaffermato con il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant "l'impegno incrollabile degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele contro ogni attacco dall'Iran e dai suoi partner nella regione". Lo afferma lo stesso Austin su X.

Bbc, 'previsto attacco degli Houthi contro Israele'

(ANSA) - Ulteriori attacchi contro Israele da un Paese diverso dal Libano, che potrebbe essere lo Yemen, sono attesi nei prossimi giorni, secondo una fonte della sicurezza che lo ha rivelato alla Bbc. L'emittente lascia intendere che l'attacco potrebbe provenire dagli Houthi che non hanno ancora risposto all'attacco aereo israeliano al porto di Hodeida il mese scorso.

benjamin netanyahu con i soldati israeliani a gaza raid israeliano in libano raid israeliano in libano 2 raid israeliano in libano 3 raid israeliano in libano 1 raid israeliano in libano benjamin netanyahu benjamin netanyahu