CHE MI VENGA UN GOLPE – ERDOGAN HA ARRESTATO 10 EX AMMIRAGLI DELLA MARINA DI ANKARA CON LA SCUSA DEL TENTATO COLPO DI STATO – TUTTO NASCE DA UNA DICHIARAZIONE PUBBLICA CONTRO IL DISCUSSO PROGETTO DEL CANALE ARTIFICIALE DI ISTANBUL – TANTO È BASTATO AL PRESIDENTE PER DIRE CHE SI TRATTAVA DI “INACCETTABILI ALLUSIONI A UN GOLPE” E FAR PARTIRE LA REPRESSIONE