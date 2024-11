25 nov 2024 10:42

“NETANYAHU E LE AUTORITÀ ISRAELIANE DOVREBBERO ESSERE GIUSTIZIATI PER CRIMINI DI GUERRA” - LA GUIDA SUPREMA DELL'IRAN, ALI KHAMENEI, GETTA BENZINA SUL FUOCO NELLA CRISI IN MEDIORIENTE: “ISRAELE PENSA CHE IL BOMBARDAMENTO DELLE AREE RESIDENZIALI A GAZA E IN LIBANO SIA UNA VITTORIA, MA È SOLO UN CRIMINE DI GUERRA. IL NEMICO NON HA MAI OTTENUTO E NON OTTERRÀ MAI ALCUNA VITTORIA, MA AL CONTRARIO LA SUA STUPIDITÀ RAFFORZERÀ ED ESPANDERÀ IL FRONTE DELLA RESISTENZA” - IL CONSIGLIERE DI KHAMENEI: “L'IRAN PREPARA LA RISPOSTA ADEGUATA ALL'ATTACCO ISRAELIANO DEL 26 OTTOBRE"